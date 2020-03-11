В Новосибирске на 8 марта были популярны крупные букеты с тюльпанами

Россияне покупали в подарок на 8 марта розы и тюльпаны, а средняя стоимость одной покупки цветов составила почти четыре тысячи рублей. Такие выводы сделали аналитики службы доставки цветов «Русский букет», подведя итоги Международного женского дня

Отмечается, что самыми популярными цветами, которые россияне выбирали для букетов к Международному женскому дню, оказались розы — они пользовались спросом у 42% покупателей. На втором месте — тюльпаны (31%), а на третьем — хризантемы (12%). Самыми непривлекательными цветами стали герберы и лилии — их выбрали для букета по 1% клиентов.

— Средняя стоимость заказа составила 3 963 рубля. А самый дорогой букет, купленный в подарок на 8 марта, стоил 40 070 рублей — он состоял из 101 розы и отправился в Петропавловск-Камчатский, — констатировали эксперты компании.

Отмечается, что накануне праздника продажи цветов увеличились в среднем в шесть раз по сравнению с обычным периодом. Чаще всего россияне оформляли заказ 7 марта — 31% от общего числа покупок пришелся на этот день. В сам Международный женский день было сделано 22% заказов.

— Самый ранний заказ цветов был оформлен еще 10 декабря 2019 года. 8 марта самый долгожданный букет был доставлен счастливице, проживающей в Сочи, — рассказали в службе доставки цветов.

Самыми крупными букетами, которые заказывали россияне, стали монобукеты из 101 розы и 101 тюльпана. Самое большое количество таких букетов с розами ушло в Москву и Новосибирск. Крупные букеты с тюльпанами были популярны в Москве, Новосибирске, Ижевске и Иркутске.

— Интересно, что 39% покупателей заказывали доставку букетов в пределах того же города, где живут сами. Такой способ преподношения цветов значительно экономит время или решает проблему с подарком, когда человек не может поздравить лично. Ну и эффект сюрприза в таком случае получается более ярким, — рассказал Артем Дункель, руководитель отдела интернет-маркетинга службы доставки цветов «Русский букет».

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