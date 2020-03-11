Силовики пришли в «Сибхамон» по доносу

Производитель «Сибхамона», юрист Алексей Крестьянов попал в поле зрения налоговых и правоохранительных органов. Поводом, по словам предпринимателя, послужило кассовое оборудование, а точнее, его отсутствие при розничной реализации товара.

В Новосибирске планируют построить завод по производству сибирского хамона — сообщает Крестьянов на своей странице в соцсети Facebook . — Приехала целая машина налоговиков и обэповцев в штатском, сделали контрольную закупку и на составление протокола повестку выдали. За меня горой встала юридическая фирма «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Отбили! Да так, что мне еще извинения ФНС и МВД принесли. Я их простил. Тем более сказали, что сибхамон понравился, еще будут покупать.

Как уточнил предприниматель в ответ на вопрос InfoPro54, согласно 129-ФЗ (ст.2), индивидуальным предпринимателям, имеющим собственное производство и не сотрудничающим с наемными работниками, до июля 2021 года разрешено работать без ККТ.

Напомним, что закон о ККТ начал действовать с 2020 года. Согласно закону, все юрлица, осуществляющие наличные денежные расчеты, обязаны установить ККТ. Небольшие и временные исключения касаются только нескольких категорий предпринимателей. Кроме того, Новосибирская область присоединилась к эксперименту, по которому предприниматели, освобожденные от необходимости установки ККТ, должны уплачивать налог на профессиональный доход. Ранее такой эксперимент реализовался только в четырех регионах РФ.

В конце февраля на встрече руководителей новосибирских предприятий с губернатором области президент Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин назвал силовое давление на бизнес очень серьезным фактором, негативно влияющим на деловой климат региона. По его словам, такие прецеденты в корне перечеркивают весь интерес граждан к предпринимательству, который государство пытается стимулировать с помощью программ господдержки.

Фото с личной страницы Алексея Крестьянова в Facebook