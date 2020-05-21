В Новосибирске начали лечить на Гамма-ноже пациентов по полисам ОМС

Первые пациенты прошли лечение по государственной программе высокотехнологичной медицинской помощи в рамках ОМС на Гамма-ноже в радиохирургическом отделении Центра ядерной медицины МИБС в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Медицинского института Березина Сергея (МИБС).

По словам директора центра Анны Беспаловой, уже в этом году радиохирургическое лечение за счет государственного финансирования смогут пройти, как минимум, 100 жителей Новосибирской области, а также – пациенты, направленные из других регионов со злокачественными внутричерепными опухолями.

Гамма-нож является «золотым стандартом» в современном радиохирургическом лечении новообразований головного мозга; он позволяет за одну-пять процедур разрушить ДНК патологических клеток и взять опухоль под контроль. Аппарат применяется для лечения внутричерепных доброкачественных и злокачественных опухолей (в том числе, метастазов), сосудистых заболеваний головного мозга, невралгий тройничного нерва.

Излучение от 201 источника кобальта-60 проходит через отверстия в коллиматорных шлемах к выбранной мишени. При этом излучение каждого отдельного пучка не оказывает повреждающего действия на мозг, но, сходясь в изоцентре, лучи создают высокую суммарную дозу, достаточную для гибели опухоли или облитерации сосудистой патологии. Точность наведения составляет менее 0,5 мм, что исключает облучение здоровых тканей мозга. Лечение, в отличие от хирургической операции, безболезненное, неинвазивное (без разрезов), не требует госпитализации и восстановительного периода.

Новосибирский Гамма-нож, первый в Сибирском федеральном округе и всего седьмой в стране, работает с конца 2019 года. За это время на нем прошли лечение около 100 человек с самыми разными заболеваниями.

Наиболее часто по стандартам современной медицины радиохирургия применяется для лечения метастазов в головном мозге. Причем, благодаря высокой точности планирования и облучения с помощью компьютеризированной установки, нет ограничений ни по размеру, ни по локализации, ни по количеству метастазов. В недолгой пока истории новосибирского Гамма-ножа уже есть пациенты, которым было выполнено лечение в общей сложности по 40-50 метастазов.

Центр ядерной медицины Медицинского института им. Березина Сергея (МИБС) был открыт в Новосибирске в ноябре 2019 года. Помимо радиохирургического отделения, здесь есть диагностическое, оснащенное первым в регионе позитронно-эмиссионным томографом (ПЭТ/КТ), на котором проводится дифференциальная диагностика онкологических заболеваний. В МИБС-Новосибирск смогут проходить ПЭТ-диагностику до 7-8 тысяч человек ежегодно, в том числе — 1000 новосибирцев по полисам ОМС.

Фото предоставлено пресс-службой МИБС