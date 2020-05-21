В Новосибирске руководитель предприятия сокрыл от налогообложения более 7 млн рублей

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя закрытого акционерного общества «Завод Сибирского Технологического Машиностроения», обвиняемого совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, в 2017-2018 годах руководитель предприятия, зная о наличии недоимки по налогам и сборам на сумму 22 млн рублей, а также о приостановке налоговым органом операций по счетам, решил вести финансово-хозяйственную деятельность через подконтрольную ему организацию «ЗСТМ Эмур».

— Кроме того, обвиняемый, используя счета подконтрольной организации, получал прибыль от реализации продукции, произведенной на заводе. Таким образом он сокрыл от налогообложения свыше 7 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание для погашения недоимки по налогам. В результате преступных действий обвиняемого налоговый орган был лишен возможности взыскать недоимку «ЗСТМ Эмур» по налогам и страховым взносам в бюджет в указанной сумме, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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