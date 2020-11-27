В Новосибирске начался очередной этап строительства нового ЛДС

Строители приступили к бетонированию конструкций четвертого этажа многофункциональной ледовой арены (ЛДС) по ул. Немировича-Данченко в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Технологический процесс, который применяется при возведении ледовой арены, не позволяет останавливать строительство на объекте ни на день. Подрядчик – ООО «ЭлинАльфа» – работает согласно установленному графику. Строительство многофункциональной ледовой арены – это огромный комплекс работ. Помимо непосредственно возведения объекта, обустраиваются подъездные пути к спортивному комплексу, строятся станция метро «Спортивная», сооружения поверхностного водоотвода с территории и пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, реконструируются автомобильная дорога по дамбе Октябрьского моста и дорога от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус», благоустраивается прилегающая территория. Минстрой контролирует ход всех этих работ в ежедневном режиме, — отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его словам, в настоящее время на объекте идет монтаж металлоконструкций непосредственно многофункциональной ледовой арены и тренировочной арены, бетонирование монолитных вертикальных конструкций и перекрытий, завершается бетонирование отдельно стоящих ростверков. Сегодня на стройплощадке трудятся более 300 специалистов. Для удержания темпов строительства на следующей неделе на объект будут привлечены дополнительные трудовые резервы – более 100 рабочих.

Напомним, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены запланирован не позднее начала 2022 года. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 миллиардов рублей – строительство ЛДС.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области