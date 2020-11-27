В Новосибирске ждут минские автобусы

На следующей неделе в Новосибирск должны отправиться 15 автобусов из Минска, закупленные муниципалитетом. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе пресс-конференции. По словам главы города, работать новый транспорт будет на базе ПАТП-4 в Советском районе.

— Во время проведения голосования по поправкам в Конституцию, проводили опрос о приоритетах использования средств народного бюджета, — напоминает градоначальник. — Мнение большинства: использовать эти средства, чтобы улучшать транспортную ситуацию. Автобусы будут покрашены в соответствии с нашими цветами. Они выйдут на маршруты №23 и №45. Сегодня на этих маршрутах есть очень серьезные проблемы — изношенный транспорт. Там неоднократно происходит сбой движения, очень много замечаний поступают от новосибирцев. Поэтому выход новых автобусов на эти маршруты существенно улучшит ситуацию.

Между тем проблемы в городе есть не только у транспорта, но и у самого предприятия, о котором говорит мэр. В частности, как сообщает на своей странице в соцсети депутат горсовета Ростислав Антонов со ссылкой на итоги проверки предприятия городской контрольно-счетной палатой, предприятием осуществлены закупки по всем направлениям деятельности на невыгодных условиях, приведших к дополнительным убыткам и неэффективному расходованию средств. Помимо этого, в нарушение действующего законодательства, по его словам, предприятию предоставлялись субсидии из муниципального бюджета на сумму 578,5 млн рублей при наличии просроченной задолженности по налогам, а также платежам в бюджет города Новосибирска.

— С момента появления отчета контрольно-счетной палаты прошел месяц, — пишет Антонов. — Как вы думаете, что должен сделать нормальный руководитель, прочитав подобное письмо? Наверное, как минимум, уволить директора. Что делает мэр Анатолий Евгеньевич Локоть? Ничего. Направил официальный запрос с просьбой разъяснить, какие именно действия будут предприняты по итогам данной проверки.

Рассмотрение на комиссии горсовета по контролю за исполнением органами и должностными лицами местного самоуправления города Новосибирска полномочий по решению вопросов местного значения вопроса об итогах проверки предприятия счетной палатой пришлось отложить из-за болезни аудитора, осуществлявшего проверку.

По информации мэрии Новосибирска, на предстоящий год, помимо автобусов, запланирована закупка новой снегоуборочной техники. Соответствующая статья расходов, по словам мэра, будет внесена в городской бюджет ко второму чтению.

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