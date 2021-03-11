В Новосибирске назовут лучших экспортеров НСО

Экспортеры сейчас работают в условиях, близких к экстремальным. Однако бизнес всегда стремился к развитию, стремился открывать новые точки роста, предлагать новую продукцию.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, российские компании в 2021 году активно подавали заявки на участие в конкурсе. И вот торжественный момент наступает. Церемония награждения ждет своих героев. Все пять победителей получат право представлять область на окружном этапе, победителей которого ждет федеральный этап, на котором они смогут заявить о себе на всю страну.

Программа церемонии на этот раз будет особенно торжественной. Вместо докладов спикеров участников ждет деловая игра, направленная на развитие soft skills, командообразования, коммуникативных навыков. Проведет игру Кристина Захарова, член совета НОО «Опора России», основатель ООО «Софт Скиллз».

Высокий статус события будет ощущаться во всем. С приветственным словом выступят представители Министерства экономического развития и Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, а также директор центра «Мой бизнес» Космынин Михаил Викторович. Партнеры мероприятия — АО «Альфа-банк» и «Деловая Россия».

С 14.30 в центре «Мой бизнес» будет играть живая классическая музыка и тут же можно будет осмотреть выставку экспортных товаров. Отсутствие официоза, который заменит живое общение, придаст событию особый характер. Несмотря на то, что герои экспорта известны, интрига будет сохраняться до самого конца, как на церемонии вручения «Оскара». Помимо призов от Центра поддержки экспорта участников ждут специальные призы от партнеров, «Альфа-банка» и «Деловой России». Кроме того, каждый, кто оставит свою визитку, сможет принять участие в розыгрыше памятных призов. Завершится церемония праздничным фуршетом с шампанским и конфетти.

Мы ждем участников церемонии в центре «Мой бизнес» на ул. Сибревкома, 9 (вход со стороны ул. Ипподромской).