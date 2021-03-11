Новый закон о дачах и дачниках позволит отнимать брошенные участки

Принятый в 2017-м году Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» решил тогда многие проблемы этой отрасли. Но со временем для развития деятельности СНТ потребовались дополнительные механизмы, закрепленные на законодательном уровне.

В новом законопроекте полномочия правления и председателя СНТ значительно расширяются. В частности, предлагается наделить правление СНТ исключительным правом: уведомлять органы муниципальной власти о том, что на их территории есть брошенные участки, или же о том, что собственник использует землю не по назначению. Это очень действенная мера, потому что сейчас председатель СНТ не обладает этим правом как должностное лицо. Хотя именно он всегда точно знает, какая земля используется с нарушением, поэтому может оперативно направить материалы для организации земельных проверок нарушителей.

В Земельном кодексе РФ сказано, что правообладатель земельного участка обязан использовать его по целевому назначению. Но в случае принятия поправок каждый регион страны будет наделен полномочиями самостоятельно определять критерии, указывающие, что земля используется вопреки этому принципу.

Кроме того, в новой редакции закона дополняется статья о порядке проведения общего собрания СНТ. Правление и председатель смогут принимать новых членов товарищества. А в небольших СНТ, где количество участников составляет менее 60 человек, правление можно не выбирать, и все эти вопросы полностью отдать председателю.

Учитывая положительный опыт проведения общих собраний в заочной форме в 2020 году, предлагается законодательно закрепить это в уставе товарищества и упорядочить в федеральном законе. Вскоре все решения общего собрания будут приниматься исключительно в заочной форме с использованием современных цифровых технологий, например, с помощью электронного голосования.

Будущая редакция закона облегчит жизнь и новым владельцам участков, купившим землю в СНТ. Законодатель предлагает передать полномочия о приеме новых членов СНТ председателю или правлению. Правда, если по какой-то причине правление отказывает новому владельцу участка в приеме, то опротестовать это решение можно будет только через суд.

В новом законопроекте также предусмотрена передача коммунальных сетей на баланс энергоснабжающих организаций. Сейчас для этого требуется «стопроцентное» согласие всех членов СНТ, но на практике осуществить такое нереально, поэтому авторы законопроекта предлагают снизить норму проголосовавших «за» со 100 до 75 процентов от общего количества членов товарищества.

Что касается преобразования СНТ в населенные пункты, то его не будет. В каждом отдельном случае решения будут приниматься индивидуально. Ведь на территории разных муниципалитетов разное количество СНТ, у местных бюджетов ограниченные финансовые возможности – не все могут позволить себе взять на баланс инфраструктуру, дороги, принадлежащие дачникам. Да и далеко не все дачники хотят перевести свое СНТ в поселение, так как это связано с увеличением земельного налога и налога на имущество. Кроме того, став населенным пунктом, СНТ утратит статус целостной территории, его обяжут снести все ограничения на проезд или проход людей.

Проект нового закона сейчас предложен для всенародного обсуждения. Дачники могут выразить свое мнение о нем, оставив свои замечания на сайтах Госуслуг или Росреестра. Там же можно ознакомиться с текстом всех поправок в закон «О садоводах».