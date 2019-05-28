В Новосибирске объявлен конкурс по сносу более 700 объектов под строительство моста

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» объявило аукцион на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории. Выполнение работ по сносу существующих строений по объекту «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, в подготовительные работы входит снос более 700 зданий и сооружений как на левом, так и на правом берегах Оби. Среди объектов под снос небольшие постройки, киоски, жилые и нежилые помещения, а также несколько АЗС на улицах Станционной, Туннельной и Большой. Всего победитель тендера должен будет ликвидировать более 700 построек.

В документах уточняется, что это лишь нулевой этап работ по строительству четвёртого моста — первый и второй включают в себя строительство мостового перехода и транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

Максимальная цена контракта — почти 47,5 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 17 июня.

Приступить к работам подрядчик должен сразу после заключения госконтракта. Срок завершения работ — 20 ноября 2020 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области