 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

В Новосибирске объявлен конкурс по сносу более 700 объектов под строительство моста

Цена контракта — почти 47,5 млн рублей.
  • 28/05/2019, 15:50
most

Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Мост» объявило аукцион на выполнение комплекса строительно-монтажных работ по подготовке территории. Выполнение работ по сносу существующих строений по объекту «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска». Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

Согласно документации, в подготовительные работы входит снос более 700 зданий и сооружений как на левом, так и на правом берегах Оби. Среди объектов под снос небольшие постройки, киоски, жилые и нежилые помещения, а также несколько АЗС на улицах Станционной, Туннельной и Большой. Всего победитель тендера должен будет ликвидировать более 700 построек.

В документах уточняется, что это лишь нулевой этап работ по строительству четвёртого моста — первый и второй включают в себя строительство мостового перехода и транспортной развязки в створе улицы Станиславского.

Максимальная цена контракта — почти 47,5 млн рублей.

Итоги аукциона подведут 17 июня.

Приступить к работам подрядчик должен сразу после заключения госконтракта. Срок завершения работ — 20 ноября 2020 года.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Популярное с сайта

Российский книжный союз проводит исследование чтения жителей России

Российский книжный союз проводит исследование чтения жителей России

28/05/2019, 16:00
Новосибирская область выбрана опорным регионом для исследования.
День предпринимателя

Бизнес как феерия

28/05/2019, 15:13
День предпринимателя — молодая традиция, обрастающая нюансами на глазах.
«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

28/05/2019, 14:24
Большинство новосибирских компаний до сих пор предпочитает работать с «серыми» перевозчиками, а часть юрлиц перекладывает расходы за утилизацию ТКО на граждан.

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Удачный

28/05/2019, 19:05

На территории клиники Мешалкина появится диагностический центр Ростеха

28/05/2019, 18:35

Компании-разработчики лабораторных технологий могут заключить сделки почти на 3 млн долларов

28/05/2019, 18:09

В Новосибирской области завершается посевная кампания

28/05/2019, 17:20

Маятник спроса на ипотеку качнулся в обратную сторону

28/05/2019, 16:50

Российский книжный союз проводит исследование чтения жителей России

28/05/2019, 16:00

Бизнес как феерия

28/05/2019, 15:13

«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

28/05/2019, 14:24

Экс-министр строительства и ЖКХ вошел в общественный совет при минЖКХ

28/05/2019, 14:00

Константин Корсунь возглавил совет директоров АО «Завод «Экран»

28/05/2019, 13:23

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска