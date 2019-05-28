Банк «Открытие» в Сибири на 80% увеличил объемы потребительского кредитования

Сибирский федеральный округ входит в пятерку лидеров в стране как по количеству выдач, так и по общему объему кредитования наличными. C марта по май в банке по СФО всего было выдано 5 669 кредитов наличными на сумму 2,6 млрд рублей. В том числе, в рамках льготной программы кредитования — 4 770 кредитов на 2,2 млрд рублей – это второе место в стране по количеству выдач и пятое – по объему. Таким образом, доля кредитов, выданных по льготной программе, составила более 80% как по количеству выдач (84%), так и по объем (85%).

По объему выдач регионы СФО суммарно находятся на 5 месте с долей 10%. На первом месте – Западная Сибирь (31%), на втором – Москва (16%). На третьем месте среди регионов- лидеров Северо-Западный федеральный округ (13%), далее с небольшим отрывом идет Поволжье (12%).

Лидером по количеству и объемам выдач потребительских кредитов в СФО стал Новосибирск. Здесь банк выдал за март-апрель 2 154 кредита на 1,1 млрд рублей. Около 80% из них составили кредиты по льготной программе — 1 726 кредитов на 839 млн рублей.

По словам Михаила Чамрова, вице-президента, директора департамента кредитного бизнеса банка «Открытие», ставка 9,9% годовых интересна всем клиентам, поскольку позволяет сильно экономить на процентных платежах (ведь процентная нагрузка в первый год – наибольшая). Если клиент будет гасить кредит досрочно, то получит дополнительную выгоду в виде уменьшенных платежей по процентам в будущих периодах. А если полностью погасит кредит в первый год, то весь кредит обойдётся ему всего в 9,9%.

В I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018-го рынок кредитов наличными по продажам вырос в России на 27%. При этом в «Открытии» аналогичный показатель увеличился в 8,5 раз.

— В настоящий момент ситуация с размером ставок на рынке потребительских кредитов отличается стабильностью. И до конца 2019 года мы не ожидаем сильных колебаний. Небольшое движение ставок вниз может происходить в основном за счет запуска банками различных маркетинговых акций, — отмечает старший вице-президент, управляющий филиалом «Сибирский» ПАО Банк «ФК Открытие» Ирина Демчук.

Продолжающийся в России рост потребительского кредитования на фоне падения реальных доходов населения не является угрозой для банков и самих заемщиков. «Задолженность домохозяйств по отношению к уровню ВВП в России еще значительно отстает от уровня развитых стран, а отношение задолженности по потребительским кредитам к доходам населения еще далека от исторических максимальных значений, поэтому на текущий момент угрозы закредитованности населения мы не наблюдаем», заключает Михаил Чамров.

Банк «Открытие» запустил новый кредит наличными по ставке 9,9% 11 марта 2019 года. Ставка действует в течение первого года кредитования для всех заемщиков с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. На сегодняшний день это одно из самых привлекательных предложений на российском рынке. Со второго года пользования кредитом и далее ставка составит от 10,9% до 16,5% годовых в зависимости от суммы и срока кредитования, а также кредитоспособности заемщика. Подать заявку на кредит клиенты могут как в офисе банка, так и через сайт www.open.ru.

Фото: пресс-служба банка