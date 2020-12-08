В Новосибирске откроется международная Академия миланского футбольного клуба «Интер»

12 декабря в спортивном центре SportBox в Новосибирске откроется международная Академия футбольного клуба «Интер» (Милан), сообщили в пресс-службе Новосибирской областной федерации футбола.

Сегодня Академии ФК «Интер» работают в 20 странах. Футбольная школа в Новосибирске станет третьей в России: первая распахнула свои двери в 2019 году в Санкт-Петербурге, вторая – в сентябре текущего года в Москве.

По словам директора Академии ФК «Интер» в России Жорди Гратакоса, с помощью методик, используемых в Академиях ФК «Интер», потенциал юных футболистов раскрывают уже в период стартовой подготовки, в дальнейшем их индивидуальные качества развивают до уровня, позволяющего пройти отбор в миланскую Академию.

— Как правило, иностранных игроков приглашают туда с 16, реже с 14 лет, — говорит Жорди Гратакос. — Сейчас за главную команду ФК «Интер» выступают четверо воспитанников Академий, также выпускники востребованы и в других итальянских клубах Серии А и B. Например, Марио Балотелли, попав в Академию в 15 лет, уже через три года играл за «Интер» в Лиге чемпионов и вошел в сборную Италии.

«Интернационале», или «Интер», итал. Football Club Internazionale Milano – создан в 1908 году; один из самых титулованных итальянских профессиональных футбольных клубов Серии А. «Интер» – единственная команда в Италии, которая никогда не покидала высший дивизион национального чемпионата. «Интер» 18 раз завоевывал победы на Чемпионате Италии, семь – на Кубке Италии, пять – на Суперкубке Италии. Футболисты «Интера» выигрывали Кубок европейских чемпионов (дважды), Лигу чемпионов, три Кубка УЕФА, два Межконтинентальных кубка и Клубный чемпионат мира ФИФА.

Фото: пресс-служба Новосибирской областной федерации футбола