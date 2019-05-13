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В Новосибирске откроют секреты медицинского бизнеса

Будущее самого человечного бизнеса невозможно без IT-технологий и предвосхищения потребностей пациентов.
  • 13/05/2019, 14:01
В Новосибирске откроют секреты медицинского бизнеса

Нам очень нравится фраза: «Надо бежать изо всех сил, чтобы оставаться на месте. А если хочешь попасть куда-нибудь, надо бежать еще быстрее». Эта известная цитата Кэрролла точно описывает ситуацию в сфере медицинского бизнеса. Успех у тех, кто не просто оказывает качественные услуги, а предвосхищает потребности пациентов. И осознает — будущее самого человечного бизнеса невозможно без IT-технологий.

Разрабатывая план конференции 2019 года, мы не просто бежали (если вернуться к Кэрроллу), а мчались со всех ног. Устаревшие методики, как и устаревшие лекарства, дают облегчение, но мало эффективны. Наша цель — дать схемы действий, работающие не вчера, а актуальные завтра.

 Что нового ждет участников конференции «Секреты медицинского бизнеса — 2019»?

 Вы узнаете:

— как выдержать конкуренцию на медицинском рынке в условиях жесткой нехватки ресурсов;

— что такое лингвомаркетинг и как использовать его в медицине;

— как соцсети могут стать поставщиком ценных кадров;

— как автоматизировать работу с клиентской базой;

— как выстроить схему взаимодействия с пациентом, начиная с первых минут его присутствия в клинике.

Конференция 2019 года — это:

12 спикеров, из которых только двое с прошлого года, но с обновленными программами.

Исключительно полезные выступления гостей из Москвы:

— Артеага Эрнесто Андрэса, эксперт в развитии мед. бизнеса и проектировании медицинских учреждений;

— Владислав Шерстобоев, доктор делового администрирования (DBA), директор по развитию бизнеса ООО НИКАМЕД (розничная сеть ОРТЕКА);

— Анна Борисенко, эксперт, тренер и ментор по работе с людьми, HR-технологиями и топ-командами. Автор модели агентского внештатного рекрутинга. Более 20 лет работы в медицине;

— Анастасия Росман, заместитель директора департамента, руководитель службы сервиса CМ-Клиника (4 место по прибыли в России).

И это еще не все!

В этом году конференция продлится 2 дня. В первый день, 7 июня, выступят все спикеры. А во второй, 8 июня, Владислав Шерстобоев, доктор делового администрирования (DBA), директор по развитию бизнеса ООО НИКАМЕД (розничная сеть ОРТЕКА) проведет свой тренинг. Услышать рекомендации из первых уст успешного руководителя, задать свои вопросы и получить ответы — бесценно!

Встречаемся в Новосибирске, 7 и 8 июня, в 9 часов, АНО Клиника НИИТО, ул. Фрунзе 19 а, 4 этаж.

Регистрируйтесь на сайте http://smb.practica-uspeha.ru

Звоните нам:

Описание: +7 (383) 214-71-60;

Описание: +7 913-912-71-60.

Пишите нам: info@practica-uspeha.ru

 До встречи на конференции!

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Возраст 18+

Фото: предоставлено компанией «Практика успеха»

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