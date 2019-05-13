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Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 19%

За четыре месяца перевезено 114,1 тыс. контейнеров ДФЭ.
  • 13/05/2019, 14:40
Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли на 19%

В январе – апреле 2019 года по Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 114,1 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 19% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Во внутреннем сообщении отправлено 58,1 тыс. ДФЭ (+4,9%), в транзитном – 18 тыс. ДФЭ (+44,8%), в экспортном – 24,2 тыс. ДФЭ (+10,3%), в импортном – 13,7 тыс. ДФЭ (+126%).

Перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе – апреле выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10,2% и составила 60,8 тыс. ДФЭ (перевезено 1,05 млн тонн грузов, +5,2%), в том числе: химикаты и сода – 14,5 тыс. ДФЭ (-15,1% к уровню января – апреля 2018 года), лесные грузы – 9,6 тыс. (+47,4%), черные металлы – 5,3 тыс. (+4,7%), строительные грузы – 3,8 тыс. (+13,9%), разные продовольственные товары – 3,3 тыс. ДФЭ (+10,7%), промышленные товары – 2,8 тыс. (-2,8%), нефть и нефтепродукты – 2,5 тыс. (+0,9%), хлопок – более 2 тыс. (рост в 46,5 раз),  бумага – 1,9 тыс. (рост в 3 раза), метизы – 1,9 тыс. (-0,6%), продукты перемола – 1,6 тыс. ДФЭ (+38,7%), зерно – 1,2 тыс. (рост в 3 раза), остальные и сборные – 1,6 тыс. (+9,1%), а также химические и минеральные удобрения – 1,4 тыс. (+82,1%).

ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).

Фото: пресс-служба ЗСЖД

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