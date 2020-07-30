В Новосибирске открывается «Фабрика предпринимательства ПРО»

Проект создан для быстрой адаптации предпринимателей к текущим условиям и минимизации последствий кризиса.

Образовательная программа «Фабрика предпринимательства ПРО» нацелена на оказание информационной поддержки действующим предпринимателям региона, столкнувшимся с кризисными явлениями во внешней среде, негативно влияющими на функционирование бизнеса.

Работа экспертов выстроена путем проведения уроков и вебинаров и включает в себя следующие темы:

Стратегия и тактика действий компании в период кризиса.

Юридические аспекты решения споров в кризис.

Персонал: оптимизация затрат и удаленное управление.

Как сохранить клиентов в кризис. Продажи.

Переход в онлайн: маркетплейсы, маркетинг.

Анализ рынка и быстрый тест идеи с минимальными бюджетами.

Антикризисный бюджет компании.

Стрессорегулирование и стиль жизни при работе в сложных условиях.

Удаленная работа: как сокращать расходы и автоматизировать отчетность.

Онлайн-маркетинг: инструменты управления потоком клиентов.

Во время обучения предусмотрены встречи с наставниками в мини-группах для аудита и проработки бизнесов. По итогам программы участникам будут выдаваться дипломы государственного образца.

Занятия будут проходить с 3 августа по 3 сентября 2020 года на обучающей платформе.

Чтобы попасть на программу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://www.moibiz54.ru/pro

Проект организован Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» по заказу АНО «ЦСРП НСО» в целях реализации регионального проекта НСО «Акселерация субъектов МСП» в рамках государственной программы НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».

По всем вопросам обращайтесь:

куратор «Фабрики предпринимательства» Ляйсан Гильмутдинова, 8-904-760-8570

куратор АНО «ЦСРП НСО» Марина Якимова, 8-800-600-3407

18+ Количество мест ограничено.

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»