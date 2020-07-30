В Новосибирске открывается «Фабрика предпринимательства ПРО»

Проект создан для быстрой адаптации предпринимателей к текущим условиям и минимизации последствий кризиса.
Образовательная программа «Фабрика предпринимательства ПРО» нацелена на оказание информационной поддержки действующим предпринимателям региона, столкнувшимся с кризисными явлениями во внешней среде, негативно влияющими на функционирование бизнеса.
Работа экспертов выстроена путем проведения уроков и вебинаров и включает в себя следующие темы:
Во время обучения предусмотрены встречи с наставниками в мини-группах для аудита и проработки бизнесов. По итогам программы участникам будут выдаваться дипломы государственного образца.
Занятия будут проходить с 3 августа по 3 сентября 2020 года на обучающей платформе.
Чтобы попасть на программу, необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://www.moibiz54.ru/pro
Проект организован Фондом поддержки и развития бизнеса «Фабрика предпринимательства» по заказу АНО «ЦСРП НСО» в целях реализации регионального проекта НСО «Акселерация субъектов МСП» в рамках государственной программы НСО «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области».
По всем вопросам обращайтесь:
18+ Количество мест ограничено.
Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»
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