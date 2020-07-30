Уровень безработицы в Новосибирской области вырос до 6,4%

Уровень безработицы в Новосибирской области во втором квартале 2020 года вырос до 6,4%, сообщили в Новосибирскстате. В первом квартале он составлял 5,6 %.

По данным статистиков, в регионе безработных стало 90,7 тысяч человек, было — 78,8 тысяч.

В Сибирском федеральном округе безработица за три месяца увеличилась в среднем с 5,8% до 7,8%. А за аналогичный период 2019 года показатель был еще меньше — 5,7%.

Самый высокий уровень безработицы — в Тыве (19,4%). Меньше всего безработных в Алтайском крае — 6,2%.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru