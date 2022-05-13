Рекламодателям

В Новосибирске ожидается 30-градусная жара

  • 13/05/2022, 11:47
Автор:
В Новосибирске ожидается 30 градусная жара
В Институте систематики и экологии животных рассказали, ждать ли в связи с этим появления назойливых насекомых.

— По нашим прогнозам, мошки должны проснуться в конце мая. Их численность будет нарастать постепенно, пик наступит в первой декаде июля. Будет ли их много, зависит от того, насколько обильным будет паводок, — рассказала КП-Новосибирск кандидат биологических наук Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.

По прогнозу ученых, комары проснуться уже в ближайшую неделю. Так как на их размножение влияет количество стоячих водоемов, следует полагать, что к концу лета этих назойливых насекомых будет больше в южных районах области из-за разлива реки Карасук. Но в столице Сибири комаров будет не больше, чем в прошлом году, поскольку синоптики обещают, что осадки в мае-июне не превысят среднемноголетних значений. А значит, и условия для размножения кровососов обычные.

Учёные напоминают, летающие паразиты ─ явление сезонное. Пользы от насекомых немало, они фильтруют воду в реках, являются кормом для птиц. В середине августа назойливая проблема сама собой начнёт сходить на нет.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, в третьей декаде мая нас ожидает преимущественно ясное небо и жара до +25… +30, по юго-востоку области — до +33. Долгосрочный прогноз «Яндекс.Погоды» обещает, что жара под +22… +27 продержится как минимум до 22 мая, после температура спадет до +14… +18. Однако до конца месяца будет преимущественно солнечно — ожидаются только три дождливых дня.

Фото: pixabay.com — Jan-Mallander

330

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : ученые прогноз погоды


Комментировать

пока нет комментариев
новости Новосибирска

Муниципальные контракты «для своих» и неадекватный расчет тарифов

Городские и областные перевозчики обозначили пробелы регулирующего отрасль муниципального, регионального и федерального законодательства.
Читать статью >>
новости Алтай

Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

С 1 января 2022 года гостиничный бизнес может оказывать услуги туристам только после прохождения классификации.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирские ученые и фармацевты не видят особого дефицита субстанций

Институты СО РАН готовы работать по системным заказам коммерсантов. Кроме того, в регионе планируют производить оборудование, необходимое для отрасли.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Новосибирский фармпроизводитель снова расширяется

Компания ведет работу по регистрации более 200 лекарственных препаратов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

Как оценить надежность застройщика? Кейс ГК «Расцветай»

13/05/2022, 12:40

Муниципальные контракты «для своих» и неадекватный расчет тарифов

13/05/2022, 10:53

Менее трети гостиниц и турбаз Республики Алтай получили «звезды»

12/05/2022, 19:03

Пал травы и дачные костры привели к уголовным делам

12/05/2022, 17:54
Популярное

Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после

13/05/2022, 10:44

Пенсионеры, которые уволились в феврале 2022 года, получат прибавку пенсии

12/05/2022, 13:53

ФСБ может получить доступ к базам данных службы заказов такси

12/05/2022, 10:43

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Быстрый интернет в глубинке: связь Tele2 стала доступна еще в 53 селах и деревнях Новосибирской области

13/05/2022, 12:44

Российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами

13/05/2022, 11:44

Сибирские программисты смогут улучшить жилищные условия

13/05/2022, 10:41
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска