В Новосибирске ожидается 30-градусная жара

— По нашим прогнозам, мошки должны проснуться в конце мая. Их численность будет нарастать постепенно, пик наступит в первой декаде июля. Будет ли их много, зависит от того, насколько обильным будет паводок, — рассказала КП-Новосибирск кандидат биологических наук Института систематики и экологии животных Людмила Петрожицкая.

По прогнозу ученых, комары проснуться уже в ближайшую неделю. Так как на их размножение влияет количество стоячих водоемов, следует полагать, что к концу лета этих назойливых насекомых будет больше в южных районах области из-за разлива реки Карасук. Но в столице Сибири комаров будет не больше, чем в прошлом году, поскольку синоптики обещают, что осадки в мае-июне не превысят среднемноголетних значений. А значит, и условия для размножения кровососов обычные.

Учёные напоминают, летающие паразиты ─ явление сезонное. Пользы от насекомых немало, они фильтруют воду в реках, являются кормом для птиц. В середине августа назойливая проблема сама собой начнёт сходить на нет.

По сообщению Западно-Сибирского гидрометцентра, в третьей декаде мая нас ожидает преимущественно ясное небо и жара до +25… +30, по юго-востоку области — до +33. Долгосрочный прогноз «Яндекс.Погоды» обещает, что жара под +22… +27 продержится как минимум до 22 мая, после температура спадет до +14… +18. Однако до конца месяца будет преимущественно солнечно — ожидаются только три дождливых дня.