В Новосибирске ожидаются заморозки до -2 градусов

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 11 и 12 сентября на территории города Новосибирска ожидаются заморозки до -2 °С, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.
11 сентября: температура ночью +3..+5 °С, местами заморозки 0..-2 °С, днем +14..+16 °С, ветер западный 2-7 м/с. Ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
12 сентября: температура ночью +3..+5 °С, местами заморозки 0..-2 °С, днем +15..+18 °С, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Без осадков.
13 сентября: температура ночью +4..+6 °С, днем +18..+20 °С, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Без осадков.
Фото: pixabay.com, автор-skorchanov
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