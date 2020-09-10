Новосибирская филармония открывает концертный сезон

В Новосибирской филармонии завершается подготовка к открытию нового концертного сезона. Все заявленные концерты будут проходить в привычном слушателям режиме.

14 сентября в 19.00 откроет сезон 2020-2021 программа в рамках Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля «Ангелу хранителю». В исполнении прославленного Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением молодого, талантливого дирижера Валентина Урюпина прозвучит музыка Арво Пярта. 11 сентября известный композитор празднует 85-летие. В честь юбилейной даты в концертной программе «Ангелу хранителю» прозвучит мировая премьера его произведения La Sindone (для скрипки и оркестра). Также в программе Пассакалия для скрипки и оркестра Пярта, музыка Шумана и Равеля. Солист – художественный руководитель Транссибирского Арт-Фестиваля, музыкант, прославивший новосибирскую скрипичную школу – Вадим Репин.

Программа Седьмого Транссибирского Арт-Фестиваля продолжится 16 сентября в 19.00 на концертной площадке Дома ученых СО РАН концертом в традиционном для фестиваля, любимом публикой формате «Вадим Репин и друзья». На сцене Вадим Репин, Александр Князев и Константин Лифшиц. Прозвучит камерная музыка Прокофьева и Шостаковича.

16 сентября в 19.00 в Камерном зале филармонии открывает новый концертный сезон Русский академический оркестр. Программа «Новые имена» в рамках Абонемента №20 «Вечера с русским оркестром» представит публике выступления любимого коллектива с молодыми талантливыми артистами солисткой НОВАТ Юлией Юмаевой (сопрано) и солистом Новосибирского городского духового оркестра Даниилом Кручининым (тенор). За дирижерским пультом художественный руководитель Русского академического оркестра, народный артист России Владимир Гусев и Рустам Дильмухаметов.

Открытие сезона Новосибирского академического симфонического оркестра традиционно состоится в День рождения легендарного дирижёра, создателя прославленного симфонического коллектива Арнольда Михайловича Каца. За день до знаменательной даты — 17 сентября в 19.00 — в Доме ученых СО РАН и непосредственно в День рождения Маэстро 18 сентября в 19.00 в Государственном концертном зале имени А.М. Каца в рамках самого популярного абонемента коллектива – Абонемента №1 «Вечера с симфоническим оркестром» – оркестр выступит под управлением главного дирижера и художественного руководителя Томаса Зандерлинга, солист – народный артист России Сергей Ролдугин (виолончель). С известным виолончелистом выступит Лауреат XV конкурса им. Чайковского Павел Милюков (скрипка). В программе Концерт для скрипки и виолончели Брамса и Вторая симфония Бетховена.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской филармонии