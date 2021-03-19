В Новосибирске оживают полотна художника Никаса Сафронова

С 18 марта в Новосибирске проходит одно из самых ярких и важных культурных событий города — персональная выставка «Ожившие полотна» заслуженного художника Российской Федерации, академика Российской академии художеств, профессора Никаса Сафронова.

Работы живописца представлены как в классическом исполнении — на холстах, так и с использованием современных мультимедийных технологий. Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются несколько эпох, где автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов.

— Выставка знакомит зрителя с различными периодами творчества мастера, всего представлено более 100 живописных и графических работ, созданных в период с конца 1990-х годов до 2019 года. Это произведения различных жанров: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные сюрреалистические композиции, среди которых полотна в авторском стиле Dreаm vision, — сообщает сайт Новосибирского государственного художественного музея.

Работы художника отличаются изящной легкостью, манящим пространством и одухотворенностью. Они построены на тончайших ассоциациях, в них перекликаются разные эпохи, автор пытается запечатлеть ускользающую сущность своих видений и снов. Имея обширный диапазон художественных пристрастий и обладая огромной фантазией и энергией, автор находится в постоянном творческом поиске и это позволило Никасу Сафронову завоевать интерес и признание широкой публики, а также знатоков и ценителей искусства.