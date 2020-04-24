В Новосибирске патологоанатома горбольницы судят за взятки

Прокуратура Заельцовского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего патологоанатомическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больница № 1», сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

— По версии следствия, с февраля 2011 года по июль 2019 года заведующий отделением лечебного учреждения получал от работников общества с ограниченной ответственностью «Похоронный дом «Некрополь» денежные средства за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах, — говорится в сообщении.

Таким способом обвиняемый незаконно получил свыше 1,2 млн рублей.

— Кроме того, с июля 2017 года по июнь 2019 года врач предоставил близким умерших пациентов информацию об оказываемых обществом с ограниченной ответственностью «Ритуальное хозяйство» услугах, — добавили в пресс-службе.

За такие действия в интересах юридического лица он получил от представителей фирмы взяток на сумму почти 300 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в Заельцовский районный суд г. Новосибирска для рассмотрения по существу.

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