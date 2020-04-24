СГК начнет гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске 12 мая

С 12 мая Сибирская генерирующая компания (СГК) начнет проверять тепловые сети на прочность и плотность повышенным давлением. На днях мэрия Новосибирска утвердила график испытаний, включающий 14 периодов продолжительностью от двух до десяти дней каждый (подробнее – на карте на портале СГК Онлайн).

На время проведения испытаний станции остановят теплофикационное оборудование — в эти периоды будет отсутствовать горячая вода у потребителей. После каждого этапа испытаний бригадам потребуется еще от трех до семи дней на устранение выявленных дефектов, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено (максимальные сроки отключения указаны в таблице).

Опрессовка начнется 12 мая в зонах теплоснабжения ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. Финальный период испытаний пройдет в радиусах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, и завершится 19 июля. Текущие ремонты после последнего этапа испытаний энергетики завершат не позднее 24 июля. В график испытаний могут быть внесены несущественные изменения — это зависит от погодных условий.

Зону теплоснабжения ТЭЦ-5, самую крупную по площади и масштабу работ, энергетики разделили на 4 периода отключений. Это позволит сократить сроки отключения на каждом этапе в среднем на 2 дня.

Испытания трубопроводов на прочность в короткий срок позволяют выявить от 30% до 90% всех возникающих дефектов на тепловых сетях в течение года. Это существенно снижает риски аварий в отопительный период.

«Безусловно, у нас есть современные цифровые методы диагностики теплосетей, мы их активно применяем. Но опыт показывает, что самым эффективным способом предотвратить аварии зимой остаются гидравлические испытания. В прошлом году в летний период мы выявили и устранили свыше 1100 дефектов, что позволило снизить этой зимой число отключений» — подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

После устранения повреждений, выявленных во время испытаний, энергетики выполнят капитальный ремонт на 9 участках теплотрасс. В плане замена 4,5 км теплосетей, модернизация оборудования центральных тепловых пунктов и другой инфраструктуры, а также благоустройство участков после проведения ремонтных работ.

В текущий ремонт в Новосибирске компания планирует вложить 275 млн рублей —это почти на четверть больше, чем прошлым летом. Общая стоимость ремонтной кампании составит около 881 млн рублей.

Периоды отключения горячей воды в соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей СГК в Новосибирске в 2020 году

Теплоисточник, этап Максимально возможный период отключения горячей воды на время проведения испытаний и последующего ремонта* 1 ТЭЦ-2 23.05 – 5.06 2 ТЭЦ-2: ул. Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район 1.07 – 14.07 3 ТЭЦ-2: головной участок городского вывода 10.07 – 12.07 4 Кировская районная котельная №1 12.05 – 25.05 5 ТЭЦ-3 1.06 – 12.06 6 ТЭЦ-2: Ленинский вывод 13.07 – 24.07 7 ТЭЦ-4: микрорайоны № 5, 6 18.05 – 27.05 8 ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка 1.06 – 10.06 9 ТЭЦ-4: зона ПНС-5 30.06 – 9.07 10 ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода 13.07 – 22.07 11 ТЭЦ-5: зона ПНС-10, магистраль Лежена-Фрунзе 12.05 – 23.05 12 ТЭЦ-5: зона ПНС-6 21.05 – 3.06 13 ТЭЦ-5: зона ПНС-11 15.06 – 26.06 14 ТЭЦ-5: головной участок, Первомайский р-н 1.06 – 10.06

*При наличии технической возможности бригады теплосетевого подразделения СГК будут завершать работы раньше установленного предельного срока отключения.

Фото предоставлено пресс-службой СГК