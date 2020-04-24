СГК начнет гидравлические испытания теплосетей в Новосибирске 12 мая

С 12 мая Сибирская генерирующая компания (СГК) начнет проверять тепловые сети на прочность и плотность повышенным давлением. На днях мэрия Новосибирска утвердила график испытаний, включающий 14 периодов продолжительностью от двух до десяти дней каждый (подробнее – на карте на портале СГК Онлайн).
На время проведения испытаний станции остановят теплофикационное оборудование — в эти периоды будет отсутствовать горячая вода у потребителей. После каждого этапа испытаний бригадам потребуется еще от трех до семи дней на устранение выявленных дефектов, после чего горячее водоснабжение будет восстановлено (максимальные сроки отключения указаны в таблице).
Опрессовка начнется 12 мая в зонах теплоснабжения ТЭЦ-5 и Кировской районной котельной. Финальный период испытаний пройдет в радиусах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, и завершится 19 июля. Текущие ремонты после последнего этапа испытаний энергетики завершат не позднее 24 июля. В график испытаний могут быть внесены несущественные изменения — это зависит от погодных условий.
Зону теплоснабжения ТЭЦ-5, самую крупную по площади и масштабу работ, энергетики разделили на 4 периода отключений. Это позволит сократить сроки отключения на каждом этапе в среднем на 2 дня.
Испытания трубопроводов на прочность в короткий срок позволяют выявить от 30% до 90% всех возникающих дефектов на тепловых сетях в течение года. Это существенно снижает риски аварий в отопительный период.
«Безусловно, у нас есть современные цифровые методы диагностики теплосетей, мы их активно применяем. Но опыт показывает, что самым эффективным способом предотвратить аварии зимой остаются гидравлические испытания. В прошлом году в летний период мы выявили и устранили свыше 1100 дефектов, что позволило снизить этой зимой число отключений» — подчеркнул директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.
После устранения повреждений, выявленных во время испытаний, энергетики выполнят капитальный ремонт на 9 участках теплотрасс. В плане замена 4,5 км теплосетей, модернизация оборудования центральных тепловых пунктов и другой инфраструктуры, а также благоустройство участков после проведения ремонтных работ.
В текущий ремонт в Новосибирске компания планирует вложить 275 млн рублей —это почти на четверть больше, чем прошлым летом. Общая стоимость ремонтной кампании составит около 881 млн рублей.
Периоды отключения горячей воды в соответствии с графиком проведения испытаний тепловых сетей СГК в Новосибирске в 2020 году
|
|
Теплоисточник, этап
|
Максимально возможный период отключения горячей воды на время проведения испытаний и последующего ремонта*
|
1
|
ТЭЦ-2
|
23.05 – 5.06
|
2
|
ТЭЦ-2: ул. Инская, Серебренниковская, Коммунистическая, Октябрьский район
|
1.07 – 14.07
|
3
|
ТЭЦ-2: головной участок городского вывода
|
10.07 – 12.07
|
4
|
Кировская районная котельная №1
|
12.05 – 25.05
|
5
|
ТЭЦ-3
|
1.06 – 12.06
|
6
|
ТЭЦ-2: Ленинский вывод
|
13.07 – 24.07
|
7
|
ТЭЦ-4: микрорайоны № 5, 6
|
18.05 – 27.05
|
8
|
ТЭЦ-4: микрорайоны Северный, Красная горка
|
1.06 – 10.06
|
9
|
ТЭЦ-4: зона ПНС-5
|
30.06 – 9.07
|
10
|
ТЭЦ-4: Дзержинский вывод, головной участок Северо-Восточного вывода
|
13.07 – 22.07
|
11
|
ТЭЦ-5: зона ПНС-10, магистраль Лежена-Фрунзе
|
12.05 – 23.05
|
12
|
ТЭЦ-5: зона ПНС-6
|
21.05 – 3.06
|
13
|
ТЭЦ-5: зона ПНС-11
|
15.06 – 26.06
|
14
|
ТЭЦ-5: головной участок, Первомайский р-н
|
1.06 – 10.06
*При наличии технической возможности бригады теплосетевого подразделения СГК будут завершать работы раньше установленного предельного срока отключения.
Фото предоставлено пресс-службой СГК
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