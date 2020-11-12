В Новосибирске перед судом предстанет директор фирмы за взятку судебному приставу

Заместитель прокурора Центрального района г. Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

— По версии следствия, 27 июля 2020 года 43-летняя руководитель по правовым вопросам ООО ФИРМА «АРГО» пыталась передать взятку ведущему судебному приставу-исполнителю отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Новосибирской области в размере 70 тыс. рублей. Взяткодатель предлагала приставу за денежное вознаграждение отменить ранее вынесенное постановление о запрете совершения регистрационных действий в отношении принадлежащих обществу самоходных машин, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что о противоправных действиях женщины судебный пристав незамедлительно сообщил сотрудникам полиции, которые пресекли преступные действия при придаче приставу-исполнителю части взятки в размере 10 тыс. рублей, оставшаяся сумма взятки была у обвиняемой.

— Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, — констатировали в прокуратуре.

Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Новосибирска.

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