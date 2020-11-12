Уволен начальник детской туберкулезной больницы

Как сообщают в Министерстве здравоохранения региона, и в прокуратуре Новосибирской области, предприняты меры в отношении персонала детского филиала туберкулезной больницы после нескольких случаев жестокого обращения сотрудников медучреждения с детьми-пациентами.

— Уволен заведующий филиалом, — сообщают в областном Минздраве.— Старшая сестра филиала и старшая сестра отделения, где произошли инциденты, понижены в должности. В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание — будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность, она позволит принять на работу воспитателя.

Ранее в соцсетях появились несколько видеозаписей, послуживших поводом для вмешательства областных чиновников, надзорного органа и уполномоченного по правам детей. На кадрах первого видео сотрудник медучреждения втаскивает девочку в палату за волосы и бросает на кровать. На втором видео другой сотрудник бьет рукой мальчика, лежащего на койке.

По информации Минздрава, после соответствующих кадровых решений уже подготовлен план действий для предотвращения подобных инцидентов в дальнейшем. Кроме того, по обоим фактам были возбуждены и расследуются уголовные дела.

— Получены данные о том, что должностные лица из числа руководства учреждения не исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не организовали надлежащий контроль за работой медицинских сестер по оказанию медпомощи и осуществлению надзора за ними, что привело к таким последствиям,— сообщают в Следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.— В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех должностных лиц из числа руководства, допустивших халатное отношение к своим обязанностям.

Фото со страницы областного минздрава в Facebook