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В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

93 % спроса новосибирцев приходится на автосигнализации.
  • 26/03/2019, 16:51
В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

Новосибирск оказался одним из 20 крупных городов, где автовладельцы стали заботиться о сохранности своих машин больше, чем в прошлом году. К таким выводам пришли специалисты Авито. Самым востребованным устройством для защиты автомобиля в городе, как и в целом по стране, является автосигнализация. При этом среди противоугонных средств дороже всего в городе продается механический блокиратор (средняя стоимость 4 151 руб.), а дешевле всего – автосигнализация (3 120 руб).

Отмечается, что в Новосибирске на автосигнализации пришлось 93% спроса.

Фото: редакции

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