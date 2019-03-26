В Новосибирске популярность противоугонных систем за год выросла на 18%

Новосибирск оказался одним из 20 крупных городов, где автовладельцы стали заботиться о сохранности своих машин больше, чем в прошлом году. К таким выводам пришли специалисты Авито. Самым востребованным устройством для защиты автомобиля в городе, как и в целом по стране, является автосигнализация. При этом среди противоугонных средств дороже всего в городе продается механический блокиратор (средняя стоимость 4 151 руб.), а дешевле всего – автосигнализация (3 120 руб).

Отмечается, что в Новосибирске на автосигнализации пришлось 93% спроса.

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