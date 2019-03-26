Составлен рейтинг самых больших квартир Сибири

Эксперты ЦИАН изучили рынок жилой недвижимости Сибирского федерального округа и составили рейтинг самых больших квартир Сибири. В топ-10 самых больших квартир Сибирского федерального округа вошли лоты, метраж которых варьируется от 400 до 815 «квадратов». Средний показатель в десятке – 478 кв. м. При этом разброс по стоимости еще более значительный – от 12 млн рублей за 400 кв. м в Томске до 175 млн рублей за 450 кв. в Омске.

В первую десятку рейтинга вошли четыре лота из Омска, и по два – из Красноярска, Томска и Новосибирска. Остальные регионы Сибирского федерального округа не смогли преодолеть отметку в 400 квадратов. Так, в Кемеровской области максимум расположен на отметке 330 кв. м, в Алтайском крае верхний предел зафиксирован на уровне 259 кв. м, а в Иркутской области самый высокий показатель составляет 250 «квадратов». При этом в республиках Алтай, Тыва и Хакасия в базе ЦИАН на данный момент не обнаружено ни одной квартиры площадью свыше 100 кв. м.

Открывает рейтинг самых больших квартир Сибири лот площадью 400 кв. м в Томске. Лот занимает два этажа в трехэтажном малоквартирном доме. В нем выполнена отделка в классическом стиле. Это самый доступный по цене объект в топ-10, стоимость которого составляет «всего» 12 млн рублей. Столь низкая стоимость обусловлена значительным удалением от центра города. Несмотря на то, что лот находится в административных границах Томска, в реальности квартира расположена практически за городом – на противоположном от основой части Томска – берегу Томи.

Такую же площадь (400 кв. м) имеет и лот с девятой позиции. При этом его стоимость в два с половиной раза выше – 30 млн рублей. Лот занимает целый подъезд дома в Новосибирске на улице Кропоткина. В нем пять этажей, есть настоящий дровяной камин, SPA-комплекс с бассейном и сауной, а также выход на эксплуатируемую кровлю с оборудованной зоной барбекю и детской площадкой.

Восьмое место занимает квартира площадью 410 «квадратов». Лот стоимостью 33 млн рублей расположен в Томске на улице Карла Маркса всего в ста метрах от пешеходной набережной Томи. В квартире выполнен ремонт в классическом стиле, из окон открываются виды на реку и парк.

На седьмой позиции с тем же показателем (410 кв. м) расположена квартира стоимостью 45 млн рублей. Этот лот находится в центре Омска. Он представляет собой двухуровневое жилое пространство с отделкой в классическом стиле. Здесь есть профессионально оборудованный спортзал, зона отдыха с сауной и купелью. В стоимость включены вся мебель, техника, а также четыре машиноместа в паркинге.

Шестое место у квартиры площадью 420 «квадратов» из Красноярска. За 38,9 млн рублей здесь выставлен на продажу лот, занимающий два первых этажа жилого дома на улице Карла Маркса. Площади объекта оказалось достаточно для того, чтобы разместить плавательный бассейн, сауну, бильярдный зал, спортивный зал, гараж. Квартира полностью оборудована техникой и обставлена мебелью. В ней выполнена отделка в современном стиле.

Пятую позицию заняла квартира площадью 450 кв. м. Это самый дорогой лот в десятке, стоимость которого установлена на уровне 175 млн рублей. Объект находится в Омске на Иртышской набережной. Он представляет собой трехуровневый пентхаус на 12 этаже относительно нового дома (2008 год постройки). В нем выполнена дизайнерская отделка в современном стиле, есть собственный лифт, открытая терраса, оборудована зона барбекю. В стоимость входят два машиноместа.

Четвертое место досталось еще одной квартире из Омска. Ее площадь составляет 471 кв. м, а покупателю она обойдется значительно дешевле, чем предыдущий лот – 41 млн рублей. Четырехуровневый объект продается с отделкой в стиле современной классики, в нем предусмотрена система автономного бесперебойного питания, а также гараж на две машины.

«Бронза» у квартиры площадью 485 кв. м. Это относительно дешевый лот для своих внушительных габаритов – он оценен в 26,1 млн рублей. Девятикомнатная трехуровневая квартира находится в центре Омска. В ней выполнен довольно обычный ремонт, который требует обновления в соответствии с современными стандартами.

Второе место занимает Новосибирск и квартира площадью 519 кв. м. Это элитное жилье в центре города в клубном доме на 16 квартир. Четырехуровневый объект продается с отделкой в классическом стиле, причем после завершения ремонта в квартире никто не жил. Для будущего собственника выделено три машиноместа в подземном паркинге, а перемещаться между этажами можно на персональном лифте. Стоимость лота – 73 млн рублей.

И первое место в рейтинге самых больших квартир Сибири у лота площадью 815 кв. м в Красноярске. Двухуровневый пентхаус продается со свежим ремонтом в классическом стиле. В него ведет собственный лифт. Также здесь оборудован камин, есть кинотеатр с аудиоподготовкой и проекционным экраном, SPA-зона с купелью и многое другое. Обойдется квартира в 55 млн рублей.

Фото: предоставлено пресс-службой ЦИАН