В Новосибирске продажи смартфонов Huawei за год выросли на 93%

В 2019 году в Новосибирске на сайте Авито было куплено 2,04 млн телефонов – это на 12% больше, чем в прошлом году, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что средняя цена смартфона на вторичном рынке составила около 10 200 рублей, что на 18,4% больше, чем в 2018 году.

— Самыми продаваемыми мобильными телефонами в городе по итогу года вновь оказались iPhone, средняя стоимость которых составляет чуть более 15 500 рублей. По сравнению с 2018 годом они подорожали на 14,1%. Второе место по доле продаж за год по-прежнему занимает Samsung со средней ценой около 9 900 рублей (+11,3% за год). Смартфоны Xiaomi, которые заняли третью строчку рейтинга, в 2019 году стали дороже на 12,2%. В среднем телефоны этого бренда стоят около 10 200 рублей. Самый большой рост цены в топ-10 зафиксирован у Nokia (+29,1% за год). Больше всего снизилась цена на LG: эта марка стала доступнее на 18,3%, — говорится в сообщении пресс-службы.

Наибольший рост продаж в 2019 году продемонстрировали два китайских бренда – Xiaomi и Huawei: почти на 59% и 93% соответственно. А самое большое снижение продаж в топ-10 показал бренд Lenovo – на 42,8%.

Исследование показало, что самыми доступными на рынке города оказались смартфоны под собственным брендом оператора МТС (средняя цена 1 200 рублей), а также устройства марок Texet и Fly (1 200 и 1 300 рублей соответственно). Однако новосибирцы предпочитают устройства с лучшим функционалом: доля продаж каждого из самых бюджетных брендов в целом по городу не превышает 1% от общего уровня. Самые дорогие смартфоны – как и в прошлом году, Vertu (в среднем 36 300 рублей).

В целом по России средняя цена смартфона на вторичном рынке составила почти 9 300 рублей, что на 5,8% больше, чем в 2018 году.

Первые места по доступности мобильных телефонов среди 23 крупнейших российских городов заняли Барнаул (в среднем 7 500 рублей), Омск (7 800 рублей) и Воронеж (7 900 рублей). Самый высокий ценник в Красноярске — чуть более 12 000 рублей. На втором месте среди городов с самыми высокими ценами находится Москва, где средняя цена смартфона составляет около 10 700 рублей, на третьем – Иркутск (10 500 рублей).

Фото: pixabay.com, автор- EsaRiutta