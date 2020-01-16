В департаменте по соцполитике мэрии Новосибирска новый руководитель

Владимир Машанов назначен на должность заместителя начальника департамента по социальной политике – начальника управления по демографической политике мэрии города Новосибирска. Распоряжение об этом подписал мэр Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Владимир Машанов родился в 1978 году в селе Топка Бичурского района Республики Бурятия. Работал заместителем генерального директора по правовому обеспечению ООО «Консультационная компания «Экселл Эдвайзер» (Новосибирск), гендиректором ООО «Бизнес-Оптимум» (Новосибирск), начальником административно-хозяйственного управления ФГУП «Радиочастотный центр Сибирского федерального округа» (Новосибирск). В 2012 году назначен на должность заместителя директора государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (Новосибирск), с 2012 по 2014 годы – директор учреждения. С 2014 по 2019 годы – директор муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть».

К работе в должности заместителя начальника департамента по социальной политике – начальника управления по демографической политике мэрии города Новосибирска Владимир Машанов приступил 14 января 2020 года.

Фото: пресс-служба МП «НАС»