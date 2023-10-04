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В Новосибирске пройдет III Фестиваль «Театр – PRO»

  • 04/10/2023, 11:00

Афиша Новосибирска
С 23 по 26 ноября.

Фестиваль молодежных и негосударственных театральных коллективов «Театр – PRO» проводится в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Организатор фестиваля – Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.

Проект, направленный на поддержку и содействие в развитии молодежных и негосударственных театральных коллективов, проводится в третий раз. Но если первые два фестиваля были городскими и представляли достижения новосибирцев, то в текущем году «Театр – PRO» расширил свои границы и приобрел статус всероссийского.

В фестивале примут участие: Театр живых кукол «2+КУ» (Томск), Молодежный театр «Третий круг» (Омск), «Новый театр» (Воронеж), Сибирский камерный театр «13 трамвай» (Новосибирск), Центр современной драматургии (Екатеринбург), Творческое объединение 9 в коллаборации с Театральным проектом 27 (Москва – Санкт-Петербург). Независимые коллективы активно гастролируют по стране, являются лауреатами престижных театральных форумов. Их работы – всегда в центре внимания зрителей, профессионального сообщества, средств массовой информации.

После показов спектаклей будут проведены обсуждения с участием режиссеров и театроведов. В рамках образовательной программы состоятся мастер-классы для студентов профильных направлений подготовки высших учебных учреждений Новосибирска. Также пройдет питчинг идей молодых новосибирских режиссеров.

Ключевая особенность фестивальной афиши «Театр – PRO» – ориентация на семейную зрительскую аудиторию. Возрастные рекомендации спектаклей варьируются от 0+ до 12+. Для организаторов важно донести, что понятия семьи, культуры, традиций – это то, чего так не хватает современному обществу и без чего невозможно воспитать счастливого ребенка и полноценную личность. Семейный просмотр спектакля представляется важнейшим инструментом выстраивания коммуникаций между родителями и детьми. Они получают опыт совместных проживаний, происходит передача культурного кода от поколения к поколению. Кроме того, уникальность фестиваля состоит в создании камерной атмосферы, которая позволяет доверительно говорить со зрителями любого возраста на самые сложные темы.

Фото предоставлено пресс-службой НАМТ «Глобус»

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Рубрики : Культура

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Театр-PRO культура Глобус


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