В Новосибирске пройдет IV Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром – 2021»

Вопросам экологии и сохранения окружающей среды сегодня в России уделяется огромное значение. На это, в частности, нацелен национальный проект «Экология», а также тематические мероприятия, которые проходят в регионах страны. 19-21 мая в Новосибирске пройдет традиционный IV Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром – 2021». Тематика форума «Реализация НЦ «Экология»: экологическое развитие регионов Сибири».
Программа форума состоит из основного пленарного заседания, круглых столов и заседаний, «Дня эковолонтера» и старта Всероссийской акции «Вода России» по СФО.
Участники «СибЭкоПром-2021» смогут обсудить вопросы реализации на территории Сибири нацпроекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов.
Организаторами форума выступают правительство Новосибирской области, ООО ИД «Сибирский».
Генеральные партнеры:
Национальный совет корпоративного волонтерства (НСКВ), Сибирский банк Сбербанка, ВО БВУ.
Официальные партнеры:
Nestle Purina PetCare, Макдональс, ОПОРА России, Эконавигатор.
Партнеры:
Правительство Новосибирской области, Правительство Кемеровской области, Правительство Алтайского края, Правительство Республики Алтай, мэрия города Новосибирска.
Генеральный информационный партнер:
Интерфакс Сибирь, Infopro54.ru, Советская Сибирь, Вечерний Новосибирск, Городская волна, Новосибирские новости.
Официальный информационный партнер: ОТС.
#СИБЭКОПРОМ #ЭКОВОЛОНТЕРЫСИБИРИ
Регистрация для участников форума
Конт. тел.: +7(383) 292-60-69
Фото предоставлено организатором мероприятия
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