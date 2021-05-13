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В Новосибирске пройдет IV Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром – 2021»

  • 13/05/2021, 13:21
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«Реализация НЦ «Экология»: экологическое развитие регионов Сибири».

Вопросам экологии и сохранения окружающей среды сегодня в России уделяется огромное значение. На это, в частности, нацелен национальный проект «Экология», а также тематические мероприятия, которые проходят в регионах страны. 19-21 мая в Новосибирске пройдет традиционный IV Сибирский эколого-промышленный форум «СибЭкоПром – 2021». Тематика форума «Реализация НЦ «Экология»: экологическое развитие регионов Сибири».

Программа форума состоит из основного пленарного заседания, круглых столов и заседаний, «Дня эковолонтера» и старта Всероссийской акции «Вода России» по СФО.

Участники «СибЭкоПром-2021» смогут обсудить вопросы  реализации на территории Сибири нацпроекта «Экология» и входящих в него федеральных проектов.

Организаторами форума выступают правительство Новосибирской области, ООО ИД «Сибирский».

Генеральные партнеры:
Национальный совет корпоративного волонтерства (НСКВ), Сибирский банк Сбербанка, ВО БВУ.

Официальные партнеры:
Nestle Purina PetCare, Макдональс, ОПОРА России, Эконавигатор.

Партнеры:
Правительство Новосибирской области, Правительство Кемеровской области, Правительство Алтайского края, Правительство Республики Алтай, мэрия города Новосибирска.

Генеральный информационный партнер:
Интерфакс Сибирь, Infopro54.ru, Советская Сибирь, Вечерний Новосибирск, Городская волна, Новосибирские новости.

Официальный информационный партнер: ОТС.

Официальный сайт форума

      #СИБЭКОПРОМ    #ЭКОВОЛОНТЕРЫСИБИРИ

Регистрация для участников форума

Конт. тел.: +7(383) 292-60-69

Фото предоставлено организатором мероприятия

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь

Теги : экология Сибэкопром промышленность


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