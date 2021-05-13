Перспективы развития бизнес-образования — в сочетании онлайна и офлайна

— Анна, какие тенденции на рынке бизнес-образования вы увидели в 2020 году? Сохраняются ли они в 2021-м?

— Одна из тенденций, которую мы четко увидели, проанализировав итоги 2020 года, — чистый формат онлайн-обучения работает плохо. По статистике, проходимость курсов в онлайн-образовании до конца составляет всего 10-15%. Людям не хватает внешнего контроля и общения, энергетики и живой составляющей очных курсов. При этом мы понимаем, что онлайн в связи с ковидными ограничениями прочно вошел в нашу жизнь, а значит, перспективы развития бизнес-образования — в гибридном формате, в сочетании онлайна и офлайна. Мы видим, что темп жизни ускоряется, самым ценным ресурсом сегодня является время, поэтому часть любого общения и взаимодействия неизбежно переходит в смартфоны, мессенджеры — это объективная реальность.

Второй тренд — это сокращение времени обучения. Многие эксперты, в том числе представляющие самые известные университеты, говорят, что для современного ритма жизни учиться четыре-пять лет нет необходимости, так как информация очень быстро меняется. Конечно, если речь не идет о каких-то фундаментальных науках. В результате на рынке образования в целом мы видим сокращение формата, а также набора изучаемых предметов.

Третий тренд — это упрощение. Он связан с тем, что на рынок образования выходит новое поколение с клиповым мышлением, привыкшее получать информацию через мессенджеры, соцсети и т.д. Поэтому в образовании происходит упрощение подачи материала, введение новых форм подачи информации, в том числе через геймификацию и т.д.

— Оценивали ли вы как меняются запросы на бизнес-образование? Как на это повлияла пандемия, перевод многих процессов на дистант?

— Бизнес и сегодня, и пятьдесят, и двадцать, и десять лет назад состоял и состоит из основных элементов и бизнес-процессов, которые связаны с управлением, работой команд, персоналом, маркетингом и продажами и т.д., поэтому сами запросы на тематику обучения меняются незначительно. Есть некая основа, которую необходимо знать и понимать всем, кто занимается бизнесом.

Если же говорить об основных болях предпринимателей, выливающихся в запросы по темам бизнес-семинаров, то к ключевым я бы отнесла работу с персоналом. Для многих компаний достаточно сложным был переход людей на удаленку, так как нужно было быстро научиться управлять командой на дистанте. Сейчас, когда люди возвращаются в офисы, возникла новая проблема — как собрать коллектив «в кучу».

Очень серьезная проблема с поиском мотивации. За относительно небольшой период — 2020 год — произошло очень много изменений: ментального сознания людей, потребительского поведения, миграционных процессов и т.д. Люди поняли, что, в принципе, без разницы — где жить, если можно работать на удаленке. У них расширились возможности для выбора, так как на рынке появилось много онлайн-проектов, где можно работать вне зависимости от города и региона пребывания. В результате сегодня основная головная боль бизнесменов связана с вовлечением людей, созданием командной работы, мотивацией персонала.

— Кто сегодня чаще обращается за услугами в сфере бизнес-образования: собственники/руководители компаний или их подчиненные?

— Наша практика работы на рынке показывает, что в любой кризисной ситуации собственники возвращаются в оперативное управление бизнесом и начинают погружаться во все рабочие процессы компании, принимают ключевые решения. Если несколько лет назад при заказах корпоративных программ обучения основными клиентами, с которыми мы работали, были представители HR, служб управления персоналом, то сейчас в 99% случаев это первые лица компании или руководители подразделений. То есть те люди, которые считают деньги, ставят задачу, понимают, зачем им это надо и как они с этим будут работать. В первую очередь они вкладывают деньги в себя, чтобы понимать, как нужно меняться, в поиск новых идей, а потом уже точечно инвестируют в тот персонал, что необходим им для решения поставленной задачи или получения конкретного результата.

— Выход многих компаний в онлайн привел к повышению автоматизации бизнес-процессов. Как этот факт повлиял на бизнес-образование?

— Любая автоматизация основывается на человеческих знаниях и понимании процессов. Если вы не знаете, что анализировать, то у вас вряд ли это получится сделать с помощью автоматизации. Ни одна CRM-система не будет работать, если вы сами четко не понимаете структуру ваших продаж: как выстраиваются воронки, как к вам заходят лиды, как взаимосвязаны процессы маркетинга и продаж и т.д. Бизнес-образование в любом случае необходимо для понимания всей этой структуры, а дальше уже частично можно переходить на автоматизацию. Но с этим тоже нужно быть очень осторожным. Все из нас уже столкнулись с попытками компаний автоматизировать продажи и понимают, как это раздражает, как мы пытаемся отмахнуться от предложений голосовых роботов. В длинных и дорогих продажах высокого уровня для получения результата по-прежнему важны навыки и компетенции менеджера. Вы не сможете автоматизировать этот процесс, вам все равно нужно будет вкладывать деньги в конкретного человека, причем в развитие не только его профессиональных, но и личных качество. У вас никогда не будет результата, если менеджер будет прекрасно знать все бизнес-технологии, но при этом не уверен в собственных силах.

— В допандемийный период больше всего внимания в регионах собирали приезжие тренеры, тогда как к местным экспертам слушатели относились более прохладно. Сейчас ситуация изменилась?

— Не зря говорят, что нет пророка в своем отечестве, — здесь ничего не изменилось. Многим кажется, что эксперты издалека знают любую тему лучше, чем местные специалисты. На открытые программы слушателей по-прежнему лучше собирают известные имена, просто в силу того, что к ним больше доверия. В корпоративном формате с серьезными бюджетами компании также чаще заказывают привозных тренеров. Хотя, на мой взгляд, если речь идет о системной работе, то в этом нет смысла. Здесь важно, чтобы проект постоянно сопровождал эксперт, проводил какие-то межсессионные встречи, давал оценку полученных результатов. В рамках разовой программы это сделать невозможно.

Кстати, проанализировав эту ситуацию, а также все тренды на рынке бизнес-образования, мы решили запустить новый проект — школу профессионального масштабирования Out box. До этого мы работали на рынке краткосрочного бизнес-образования и проводили одно-трехдневные семинары, нацеленные на решение трех основных задач:

решение конкретной проблемы, например, с делегированием полномочий;

мотивационный момент, связанный с привозными тренерами и мастер-классами;

внедрение идей, услышанных на форумах.

В 2020 году стало четко понятно, что когда компания сталкивается с кризисной тематикой и проблематикой, то ей не хватает комплексного взгляда на бизнес-процессы. Школа бизнеса Out box относится к среднесрочному образованию и нацелена на то, чтобы помочь руководителю комплексно взглянуть на все элементы его бизнеса.

— Как она будет работать? Кто из экспертов будет курировать Out box?

— Мы собрали около пятнадцати известных экспертов — бизнесменов из Новосибирска, которые реализовали какие-то прорывные идеи и работали с компаниями разного масштаба, они будут кураторами. Например, у нас есть совершенно уникальный эксперт, выстраивающий продажи в компании как систему, а не просто обучающий продажников. Есть классный специалист по электронной коммерции, что актуально для компаний, которые выходят в онлайн — он ставит систему электронных продаж для работы на маркетплейсах. В течение полугода участники школы Out box будут прорабатывать свои проекты в рамках семи модулей. В каждом из них предусмотрены три полных очных дня занятий, три онлайн-встречи, а также выезд на площадку компании и личное знакомство с процессами.

При разработке этого проекта мы взяли все современные методы образования и обучения: коучинг, фасилитация, групповые обсуждения и т.д. Итогом обучения станет решение задачи, которую ставил перед собой участник, защита проекта, а также диплом о повышении квалификации, так как мы лицензировали эту деятельность.

По факту школа бизнеса — это пример группового консалтинга, позволяющий прокачать проект со всех сторон с помощью крутых экспертов-практиков. Если заказывать тот же самый консалтинг у пятнадцати экспертов отдельно, то это выльется в очень приличную сумму, а в рамках школы будет вполне доступно. На пилотный курс мы набираем десять участников и стоимость обучения составит 170 тысяч рублей за полгода. Новые группы по десять-пятнадцать человек будут формироваться каждые два месяца. Стоимость обучения составит 210 тысяч рублей.

— Чем ваш проект отличается от MBA, курсы которого уже предлагают некоторые новосибирские вузы?

— Аналогов среднесрочного образования на рынке сегодня достаточно много. Одним из самых популярных действительно является MBA — и часть наших экспертов преподают на курсах этого проекта. Но курсы MBA достаточно длительны и дорогостоящи, к тому же не учитывают региональную специфику бизнеса.

Наша программа более практикоориентированная, она нацелена на решение конкретных задач конкретных людей и может оперативно меняться в зависимости от сформированных групп и целей, которые ставят перед собой участники.