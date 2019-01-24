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В Новосибирске пройдут открытые лекции по русскому языку

Неофициальная неделя русского языка и литературы пройдет в городе с 29 января по 3 февраля.
  • 24/01/2019, 15:53
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Серия открытых научно-популярных лекций членов Экспертного совета Тотального диктанта, ведущих филологов и творческие встречи с российскими писателями пройдут в Новосибирске.

Неофициальная неделя русского языка и литературы пройдет в столице Сибири с 29 января по 3 февраля. Серию публичных мероприятий откроет главный редактор интернет-портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов с лекцией «Чем “дóговор” лучше “докýмента”? О границах между языковой нормой и ошибкой». Он объяснит, чем в будущем может обернуться игнорирование языковых норм.

Светлана Друговейко-Должанская, член Совета по русскому языку при Президенте РФ, раскроет тайну о том, зачем лингвисты «портят» язык, а филологи Алексей и Елена Шмелёвы расскажут об изменениях языковой картины мира.

В рамках научной-практической конференции Тотального диктанта в Новосибирском государственном университете 31 января в 13:30 состоится круглый стол «Кто и как создаёт правила орфографии». Ведущие эксперты-лингвисты обсудят острые вопросы современной русской орфографии. Речь пойдет в том числе о том, как писать заимствованные слова до закрепления их в нормативных орфографических словарях (например, кешбек и кэшбэк, ютьюб и ютуб, стори и сториз).

— Некоторые думают, что правила орфографии и пунктуации складываются либо как-то сами собой, либо их придумывают искусственно. На самом деле за каждым правилом стоят объективные законы языка. Чем лучше подмечены закономерности, тем правило точнее и интуитивно понятнее, — поясняет председатель Экспертного совета Тотального диктанта, заведующая кафедрой общего и русского языкознания Новосибирского государственного университета Наталья Кошкарёва

Второго февраля определится столица Тотального диктанта — 2019. Перед членами жюри выступят команды, представляющие Вологду, Казань, Пензу, Ростов-на-Дону и Таллин.

Полное расписание конференции доступно на сайте conftd.ru. Программа и регистрация на открытые мероприятия.

Фото: totaldict.ru

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