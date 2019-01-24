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Недвижимость
Businessjump

В «Брусника. Сибакадемстрой» отметили повышение инвестиционного спроса на недвижимость

Новосибирцы выбирают небольшие квартиры до 3,5 млн рублей для вложения денег.
  • 24/01/2019, 16:15
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Девелоперская компания «Брусника. Сибакадемстрой» зафиксировала повышение инвестиционного спроса на недвижимость в январе. Новосибирцы вкладывают деньги в покупку новых квартир. По мнению покупателей, это надёжный и ликвидный способ сохранить и приумножить капитал, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы заметили значительное повышение количества сделок на покупку квартир за наличный расчёт. Доля полных оплат возросла вдвое и составила около 30% в структуре продаж. Покупатели готовы оплатить всю сумму здесь и сейчас. Люди аккумулировали капиталы и инвестируют, — прокомментировали в отделе продаж компании «Брусника. Сибакадемстрой».

Новосибирцы выбирают небольшие квартиры до 3,5 млн рублей для вложения денег. Это инвестиции для последующей более выгодной продажи или покупка для сдачи в аренду и получения регулярного дохода. Ликвидность вложения денег в недвижимость оценивается на рынке высоко: за период строительства дома квартира может увеличиться в стоимости от 15 до 25% в зависимости от площади и локации. Например, однокомнатная квартира в квартале «Панорама» на старте строительства стоила 2,3 млн рублей, через два года эта же квартира продается в рынке за 3,2 млн рублей. Рост стоимости составил порядка 25%.

По материалам сайта Единого реестра застройщиков, доля ипотеки на покупку квартир может сократиться в связи с повышением ставок по рынку. Это значит, что структура спроса вероятно сместится в сторону использования для расчёта собственных средств, программ беспроцентной рассрочки и обмена квартир.

Квартиры оптом

«Брусника. Сибакадемстрой» уже отмечает рост интереса к обмену вторичных квартир на новые. В условиях изменений федерального закона о долевом строительстве и перспективного роста цен на новое жилье люди спешат улучшать жилищные условия с помощью действующих программ. Аналитики рынка отмечают, что цена квадратного метра в Новосибирске начала расти во втором полугодии 2018 года более активно, а за год совокупный рост составил около 10% по рынку.

— Начиная с 3 квартала 2018 года на рынке недвижимости Новосибирска вновь появился инвестиционный спрос. Это связано с тем, что в прошлом году цена показала положительную динамику роста: 9% в среднем по рынку и 12% на квартиры от крупных застройщиков. Долгое время цена на недвижимость стояла и ситуация на рынке была стабильна. Сейчас в корне изменилось законодательство, появились эскроу-счета и финансовая нагрузка на застройщиков возросла. Кроме того, в 2018 году продано на 10 тысяч квадратных метров жилья больше, чем построено. Спрос превышает предложение. Прогнозно в 2019 году цена вырастет ещё на 10% и высокий инвестиционный спрос на ближайшие пару лет, — пояснил независимый аналитик рынка Сергей Николаев.

Фото: пресс-служба компании «Брусника. Сибакадемстрой»

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