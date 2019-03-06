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В Новосибирске пройдёт бесплатный семинар для участников ВЭД

  • 06/03/2019, 13:06
13 марта на площадке учебного центра Банка «Левобережный» пойдёт семинар «Новые тренды при оформлении импортных товаров в 2019 году. Защита интеллектуальной собственности».

Экспертами встречи выступят узкие специалисты и профессионалы в своей области: руководитель отдела ВЭД компании «ВЭД Агент» — Андрющенко Анна, заместитель начальника Новосибирской таможни – Костомаров Василий Сергеевич, руководитель практики по интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и партнеры» – Войцехович Анна Владимировна, а также начальник валютного управления Банка «Левобережный» (ПАО) — Комогорцев Денис.

Участникам семинара раскроют секреты успешной работы по импорту с Китаем, расскажут о ключевых изменениях в сфере сертификации и декларирования, об основных трендах в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, а также об актуальных финансовых инструментах, которыми должен владеть импортёр.

В завершении семинара – презентации гости смогут задать интересующие их вопросы и получить ответы квалифицированных специалистов.

Участие в семинаре бесплатное. Требуется предварительная регистрация. Подать заявку на участие можно на сайте банка.

Ознакомиться с подробной программой семинара можно в разделе «Мероприятия».

Семинар пройдет 13 марта с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Новосибирск, ул. К. Маркса,23, Банк «Левобережный», 3 этаж.

Подробную информацию уточняйте по телефону 8-800-3333-555 (вн.6036, 6062).

Возраст 18+

Фото: Юлия Данилова

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