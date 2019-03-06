Мимо бюджета ежегодно проходит минимум 300 млн рублей от аренды недвижимости

— Нужно доказать получение дохода. Это возможно только в ходе контрольных мероприятий, а наши возможности ограничены. В прошлом году мы провели всего 220 выездных налоговых проверок предпринимателей, организаций, физлиц. При этом у нас в госреестре 111 тысяч юрлиц, около 80 тысяч индивидуальных предпринимателей и 2,8 млн физлиц. Мы расширяем взаимодействие со структурами, которые владеют информацией о получении гражданами доходов от аренды. На совещании в мэрии Новосибирска мы обсуждали эту тему, — рассказал Легостаев. — У этого налогового источника достаточно высокий потенциал для привлечения дополнительных доходов в городской бюджет. Заинтересованность муниципалитета тоже есть — деньги достаточно большие.

При этом он отметил, что добросовестные арендодатели за 2018 год подали около четырех тысяч деклараций. На 30% выросло число физлиц, выплачивающих налоги по патенту «сдача имущества в аренду».

— Мы видим физлиц, имеющих три и более квартиры. Мы составляем списки владельцев объектов недвижимости, которые можно косвенно отнести к коммерческой. Для того чтобы стимулировать арендодателей работать «в белую», на наш взгляд, нужно создавать какие-то преференции, упрощать процедуру. Например, налог на профдоход для самозанятых предусматривает возможность уплачивать налог на доходы от аренды, — поясняет Алексей Легостаев.

По мнению гендиректора сети агентств недвижимости «Квадротека» Владимира Голованова, даже объединение усилий налоговой службы и муниципалитета против минующих бюджет доходов арендаторов весомого результата не принесет. Люди не заинтересованы в дополнительных расходах.

— Таких, думаю, 90-95%. Вот ваша квартира — купленная или доставшаяся в наследство. Вы ее сдаете и наверняка думаете — а с какой стати платить государству 13%! Конечно, люди предпочитают сдавать помещения, не афишируя этого. Какие могут быть мотивы пойти и что-то заплатить? Никаких. Любой арендодатель скажет, что поселил в своей квартире друга или родственника. Кто и как будет доказывать обратное, равно как и факт получения дохода? Человек получает 15 тысяч за 1-комнатную квартиру, а 13% — это около полутора тысяч, и в год выходит месячная арендная плата, — рассуждает Владимир Голованов. — Если налоговая, муниципалитет и возьмутся за них, то, может, и получат какие-то деньги. Но само взимание налогов по аренде настолько незначительно и при этом трудоемко, что, думаю, ближайшие лет пять руки сюда не дотянутся.

По словам эксперта, в настоящее время востребованность рынка аренды помещений в Новосибирске достаточно высокая. Это касается как коммерческой недвижимости, так и жилья.

— Особенно жилье востребовано у студентов, молодых семей, приезжих. Рынок очень живой. В моем понимании, тысяч двадцать жилых помещений сейчас арендуются. Наиболее востребованы недорогие однокомнатные квартиры. Среди офисных помещений — несколько тысяч объектов. Самым большим спросом пользуются офисы, маленькие помещения под продажу цветов, аптеки, мелкую торговлю, — говорит гендиректор «Квадротеки».

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru