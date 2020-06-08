В Новосибирске снесут восемь домов

В Новосибирске объявлен аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории (РЗТ) рядом с парком «Бугринская роща» в Кировском районе, а также в границах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе Новосибирска. Соответствующие постановления опубликованы на портале правовой информации города Новосибирска.

— Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе, — говорится в одном из документов.

Согласно постановлению, общая площадь застроенной территории составляет 9305 кв. м. Сносу подлежат жилые дома по адресам: ул. Аникина, 17, ул. Аникина, 19, ул. Аникина, 21. Срок действия договора — девять лет.

Начальная цена права на заключение договора о РЗТ на основании отчёта независимого оценщика составляет 8 млн 200 тысяч рублей.

Отмечается, что компания, заключившая договор о РЗТ, обязана до 30 марта 2021 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания, с учётом обеспеченности места объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. Утвердить проект нужно до 30 октября 2021 года. До 30 декабря 2024 года застройщик должен расселить жильцов, предоставив им благоустроенные квартиры или денежную компенсацию. Строительство на этой территории должно завершиться до 30 сентября 2028 года.

Штраф за неисполнение обязанностей для обеих сторон договора составляет 50 000 рублей.

Начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Физкультурной, Героев Революции, Марии Ульяновой в Первомайском районе на основании отчета независимого оценщика составляет семь миллион рублей.

Общая площадь, предназначенная под РЗТ составляет 10 553 кв. м. Сносу подлежат дома по адресам: ул. Физкультурная, 16, ул. Марии Ульяновой, 17, ул. Героев Революции, 34, ул. Героев Революции, 36, ул. Героев Революции, 38. Срок действия договора — шесть лет.

Компания, заключившая договор о РЗТ, обязана до 30 марта 2021 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории. До 30 декабря 2022 года провести расселение и снос многоквартирных домов, расположенных в границах застроенной территории. Завершить строительство на этой территории застройщик обязан до 30 марта 2026 года.

Фото: pixabay.com, автор- Victoria_Borodinova