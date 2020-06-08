Клещи активнее кусают, чем годом ранее

Погода и ранняя активность спровоцировала клещей на территории Новосибирской области на массовые нападения на людей. Только на минувшей неделе, по информации мэрии Новосибирска, на территории областного центра зарегистрировано около тысячи случаев укусов, из которых в 195 случаях потерпевшими оказались дети.

— Все территории парков, скверов в Новосибирске обработаны, — сообщает мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — По информации, которую я имею, случаи укусов — это лесные зоны. Кладбища посетили около 8 тыс. человек с соблюдением всех норм. Нарушений не отмечено. Укусов на тысячу больше, чем в прошлом году, что объясняется погодой и ранней активностью клещей.

Рост активности насекомых, как минимум, по сравнению с прошлым годом подтверждают и в региональном минздраве. По информации, озвученной на оперативном совещании в правительстве области главой министерства Константином Хальзовым, за последнюю неделю на территории региона зарегистрировано 2,7 тыс. обращений по поводу укуса клеща, что на 8,2% больше, чем в аналогичный период 2019 года. С подозрением на клещевой энцефалит выявлены 39 человек, 32 из них — жители Новосибирска. Всего в этом году по укусам клеща обратились 13,2 тыс. человек. За аналогичный период 2019 года — 8,2 тыс. человек.

По информации правительства Новосибирской области, по данным на вторую половину мая, в медицинских организациях, подведомственных региональному минздраву, в настоящее время имеется в наличии 4900 доз иммуноглобулина, на этот год закуплено 8000 доз.

Фото: pixabay.com, автор- JerzyGorecki