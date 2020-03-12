В Новосибирске сократилось количество аварийных ситуаций на теплосетях

Количество повреждений на тепловых сетях СГК в Новосибирске, а, следовательно, и число отключений тепла уменьшилось в сравнении с прошлой зимой, сообщили в пресс-службе компании. Помогли качественно проведенные летние испытания на теплосетях и теплая зима без резких перепадов температур.

По словам советника генерального директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петра Бажина, с ноября по февраль теплоэнергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) выявили и устранили 867 повреждений на теплосетях в Новосибирске. Выявленных дефектов и, соответственно, отключенных от теплоснабжения домов стало меньше — разница с минувшей зимой составила 20%.

Отмечается, что в зонах отключения за четыре самых холодных месяца года побывали 5 116 многоквартирных домов, что на 1 276 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом, устранять повреждения на магистральных трубопроводах бригады стали быстрее: среднее время отключения уменьшилось с 12,4 до 11,1 часа. На внутриквартальных сетях время ремонта изменилось незначительно — 4,4 часа против 4,7 часа прошлой зимой.

— Число повреждений и аварий на тепловых сетях в Новосибирске удается сокращать благодаря тщательно проведенным летним испытаниям трубопроводов, капитальному ремонту труб, применению современных методов диагностики состояния коммуникаций, — пояснил Петр Бажин. — Имеет значение и погода: теплая зима без резких перепадов температур снизила риски повреждений. В ряде случаев на период устранения дефектов на теплосетях есть техническая возможность организовать альтернативные схемы теплоснабжения потребителей, что позволяет сужать зоны отключения.

Вместе с тем, как отмечают в теплосетевом подразделении СГК в Новосибирске, растет сложность ремонта теплосетей. Сегодня пятая часть всех дефектов выявляется на магистральных трубопроводах — это довольно много, отмечают специалисты СГК. И доля таких инцидентов, каждый из которых затрагивает сразу несколько десятков домов, прирастает ежегодно.

В этом году в ремонтную программу на объектах теплосетевого хозяйства в Новосибирске СГК вложит 881 млн рублей. В приоритете — капитальный ремонт магистральных трубопроводов.

Фото: пресс-служба СГК