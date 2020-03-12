Экс-сотрудника новосибирской мэрии поймали на взятке в 100 тысяч рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 42-летнего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии г. Новосибирска по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, весной 2019 года директор коммерческой организации предложил ранее знакомому ему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии г. Новосибирска получить от него взятку в виде денег в размере 100 000 рублей за способствование им в силу своего должностного положения совершить незаконные действия в его пользу, решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул. Сурикова г. Новосибирска, на что работник мэрии согласился, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в дальнейшем начальник управления подготовил необходимые документы и используя свой авторитет по службе, согласовал проекты постановлений, хотя ранее заявления собственников земельных участков о перераспределении земельных участков были возвращены управлением по земельным ресурсам мэрии г. Новосибирск заявителям без исполнения ввиду отсутствия проекта межевания, в получении которого заявителям также было отказано департаментом строительства и архитектуры г. Новосибирска и отдал на утверждение.

В мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул.Сурикова».

— За совершение незаконных действий экс-начальник управления нормативно-правовой работы мэрии г. Новосибирска получил денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей, — уточнили в СК.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

11 марта 2020 фигурант уголовного дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ.В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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