В Новосибирске состоится концерт Алексея Поддубного (Джанго) в рамках программы «Чтобы победить»

Помимо лучших песен Джанго, таких как «Холодная весна», «До тебя», «Мы не уйдем» и многих других, прозвучат песни эпохи Великой Отечественной Войны, а также «Баллада о борьбе» Владимира Высоцкого и новая песня Алексея Поддубного о фронтовой дружбе.

Певец, композитор, фронтовой артист, свидетель военных событий на Донбассе Алексей Поддубный, известный под псевдонимом Джанго, организовал масштабный музыкально-просветительский концертный тур «Чтобы победить».

— Делать что-то без веры – значит обманывать себя, — говорит Алексей Поддубный. — И прежде всего, нужно верить. Верить в свою страну, верить в победу, в свою работу, верить в силу русской песни.

Вход на концерт свободный, но количество билетов ограничено — требуется регистрация: www.rossiapobedit.ru

Поддержать сбор Алексея Поддубного.

При поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Департамента культуры Министерства обороны РФ. Партнёры проекта: Кино на службе Отечеству, Народный фронт, Пересвет-Арена

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