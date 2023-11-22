Владельцев нарколаборатории отправили в тюрьму на 21 год в Новосибирске

Новосибирский областной суд вынес приговор двум мужчинам за незаконное производство, сбыт, пересылку наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает судебный департамент региона.

― В 2022 году Александр Кашин и Олег Зиндович, сговорившись нашли ранее известного им мужчину и предложили ему совместно производить, сбывать и хранить мефедрон. Затем они подыскали участок земли в Тогучине и купили там дом на деньги своего сообщника. В помещении они организовали нарколабораторию, ― рассказали в департаменте.

В августе 2022 года деятельность организованной группы была пресечена сотрудниками УФСБ.

При обыске было изъято 573,8 граммов наркотических средств.

– Кашину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет, Зиндовичу – 16 лет с взысканием с каждого в доход бюджета процессуальных издержек более 80 тысяч рублей, в том числе вознаграждение адвокатам в сумме чуть более 30 тысяч рублей. Обоим осужденным предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима, ― прокомментировали в суде.

Приговор вступит в законную силу через 15 суток, если не будет обжалован сторонами.

Ранее редакция сообщала о том, что заработавшему 9 млн на «Форексе» новосибирцу суд выписал штраф на 150 тысяч рублей.