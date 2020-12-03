В Новосибирске состоится тренинг «Три кита ресторанного бизнеса: управление, маркетинг, HR»

Сейчас невозможно представить себе успешный бизнес без грамотной системы управления, глубокого понимания процессов и показателей. Важно научиться управлять бизнесом, основываясь не на интуиции и мнении, а с помощью цифр, фактов, правильной стратегии.
Мы собрали трех лучших в России тренеров по трем главным вопросам ресторанного бизнеса. По операционному управлению, маркетингу и HR.
Вы сможете закрыть для себя эти вопросы раз навсегда за 3 дня.
Поделятся своими знаниями и многолетним опытом следующие спикеры:
— Наталья Милеенкова (Москва), куратор направления операционного менеджмента в школе для рестораторов Novikov Business School. Экс операционный директор White Rabbit Family и экс генеральный директор сети МУ-МУ.
— Глеб Орлов (Санкт-Петербург), консультант по ресторанному маркетингу из Петербурга. Провел больше 40 рекламных кампаний и запустил 19 концепций. Преподает в питерской школе рестораторов СВЧ.
— Елена Победоносцева (Москва), эксперт по HR в хореке. Преподает в Novikov business school, RMA, SWISSAM, СВЧ.
В рамках тренинга эксперты обсудят актуальные темы в сфере ресторанного бизнеса:
Тренинг подойдет для владельцев и управляющих рестораном, директоров по персоналу и маркетингу, а также тех, кто только еще собирается открывать свой ресторан.
Всего за 3 дня вы поймете, как на новом уровне выстроить оперативное управление. Как повысить возврат инвестиций в маркетинг, и в какие каналы стоит сейчас вкладываться ресторанам. Как вовлечь персонал, нанимать и удерживать лучших.
На комплект тренингов действует приятная цена, специально для рестораторов Сибири. Инвестируйте в свои знания и навыки!
Более подробно ознакомиться с программой мероприятия Вы можете на странице регистрации.
Возраст 18+
Фото предоставлен организаторами мероприятия
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