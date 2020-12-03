В Новосибирске состоится тренинг «Три кита ресторанного бизнеса: управление, маркетинг, HR»

Сейчас невозможно представить себе успешный бизнес без грамотной системы управления, глубокого понимания процессов и показателей. Важно научиться управлять бизнесом, основываясь не на интуиции и мнении, а с помощью цифр, фактов, правильной стратегии.

Мы собрали трех лучших в России тренеров по трем главным вопросам ресторанного бизнеса. По операционному управлению, маркетингу и HR.

Вы сможете закрыть для себя эти вопросы раз навсегда за 3 дня.

Поделятся своими знаниями и многолетним опытом следующие спикеры:

— Наталья Милеенкова (Москва), куратор направления операционного менеджмента в школе для рестораторов Novikov Business School. Экс операционный директор White Rabbit Family и экс генеральный директор сети МУ-МУ.

— Глеб Орлов (Санкт-Петербург), консультант по ресторанному маркетингу из Петербурга. Провел больше 40 рекламных кампаний и запустил 19 концепций. Преподает в питерской школе рестораторов СВЧ.

— Елена Победоносцева (Москва), эксперт по HR в хореке. Преподает в Novikov business school, RMA, SWISSAM, СВЧ.

В рамках тренинга эксперты обсудят актуальные темы в сфере ресторанного бизнеса:

«Идеальная финансовая модель ресторана»

«Структура Food-cost» «Анализ собственных продаж»

«Совершенствование системы управления персоналом»

и другие.

Тренинг подойдет для владельцев и управляющих рестораном, директоров по персоналу и маркетингу, а также тех, кто только еще собирается открывать свой ресторан.

Всего за 3 дня вы поймете, как на новом уровне выстроить оперативное управление. Как повысить возврат инвестиций в маркетинг, и в какие каналы стоит сейчас вкладываться ресторанам. Как вовлечь персонал, нанимать и удерживать лучших.

На комплект тренингов действует приятная цена, специально для рестораторов Сибири. Инвестируйте в свои знания и навыки!

Более подробно ознакомиться с программой мероприятия Вы можете на странице регистрации.

Возраст 18+

Фото предоставлен организаторами мероприятия