В Новосибирске ожидается понижение температуры воздуха до -24 градусов

В Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».
3 декабря: температура ночью -15..-17 °С, днем -11..-13 °С, ветер 2-7 м/с. Переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах – гололедица.
4 декабря: температура ночью -16..-18 °С, днем -12..-14 °С, ветер западный 3-8 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
5 декабря: температура ночью -18..-20 °С, в пригороде до -24 °С, днем -13..-15 °С, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков.
Фото: pixabay.com, автор- Fotocitizen
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