В Новосибирске состоялось открытие выставки, посвященной истории российского предпринимательства

Проект реализован по итогам проведения всероссийского конкурса «Наследие выдающихся предпринимателей России», в котором в 2021 году приняли участие более 150 вузов из 62 регионов РФ. Организаторы конкурса – «ОПОРА РОССИИ» и Музей предпринимателей, меценатов и благотворителей, при поддержке Минобрнауки России, Минэкономразвития России.

В рамках проведения Всероссийского конкурса Новосибирское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ» организовало музейные и пешие экскурсии совместно с Муниципальным автономным учреждением культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска», посвященные выдающимся предпринимателям региона, мастер-классы, посвященные темам финансовой грамотности, практическим основам предпринимательской деятельности, принципам корпоративной политики, волонтерству и добровольчеству.

По итогам конкурса, Новосибирская область вошла в ТОП-10 по количеству и качеству поданных заявок, количеству призовых мест, а также информационной и событийной активности.

В продолжение проекта, «ОПОРОЙ РОССИИ», Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, при поддержке Муниципального автономного учреждения культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска» и центра «Мой бизнес» Новосибирской области, организована выставка «Наследие выдающихся предпринимателей России: Новосибирская область».

Открытие выставки состоялось 29 октября 2021 г. в большом зале Центра «Мой бизнес».

Выставка представляет собой информационные стенды о деятельности выдающихся предпринимателей – меценатов и благотворителей дореволюционного Новониколаевска и их вкладе в развитие экономики, образования, культуры и социальной инфраструктуры региона.

С приветственным словом к участникам мероприятия выступила Наталия Кошелева, исполнительный директор Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», подчеркнув, что одной из задач организации является формирование позитивного имиджа предпринимателей. Руководитель федерального проекта «ОПОРА – созидание» в Новосибирской области Елена Рожанская рассказала о том, как был реализован конкурс «Наследие выдающихся предпринимателей России» в нашем регионе.

В открытии выставки принял участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, он отметил, как важно обращаться к опыту прошлого, вдохновляться историями успеха дореволюционных предпринимателей, их стремлением развивать территорию, где они жили и работали.

В завершении торжественной части директор Центра «Мой бизнес» Михаил Космынин подчеркнул значимость проекта, отметив, что это – начало большого пути в популяризации истории предпринимательства.

Директор МАУК «Музей Новосибирска» Елена Щукина провела презентацию экспозиции и каждого стенда в отдельности – предложив участникам выставки угадать назначение музейных экспонатов, каждый из которых принадлежал предпринимателям тех лет.

Самые активные участники получили призы от музея – сертификаты на посещение ближайших выставок.

Музыкальное сопровождение вечера было организовано джазовым квартетом Новосибирского Дома джаза.