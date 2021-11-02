«Дело ритуальщиков» обрастает прокурорами и третьими лицами

ООО «Ритуальные услуги» помимо того, что выступает в качестве одного из ответчиков, будет привлечено к процессу и в качестве третьего лица. Речь — о судебном процессе по иску прокуратуры к ритуальщикам, который в настоящее время идет в суде Калининского района Новосибирска. Об этом сообщает издание «Прецедент» со ссылкой на одного из участников процесса — директора Новосибирского крематория, входящего в структуру ООО «Похоронный дом Некрополь» Бориса Якушина.

— Представитель истца, помощник прокурора — третья или четвертая за все процессы по этому делу — внесла уточнения в материалы дела, — рассказывает Якушин о ходе процесса. — А также суд постановил привлечь третьих лиц со стороны ООО «Ритуальное хозяйство».

Напомним, что прокуратура выступила с «требованием применения последствий недействительности ничтожных сделок» к ответчикам — заведующему патологическим отделением больницы №1 Козяеву, ООО «Похоронный дом Некрополь» и ООО «Ритуальное хозяйство».

Ранее приговорами Заельцовского районного суда Новосибирска менеджер общества и заведующий патологоанатомическим отделением были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных соответственно ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и п. «в» ч. 5, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). По версии следствия, сотрудник ООО «Похоронный дом «Некрополь» в период с 2011 по 2019 год передал свыше 1,2 млн рублей заведующему патологоанатомическим отделением за информирование родственников умерших в больнице граждан о предоставляемых коммерческой организацией ритуальных услугах. В конце 2020 года суд признал ООО «Похоронный дом «Некрополь» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей с конфискацией денежных средств в размере более 1,2 млн рублей.

По информации Калининского суда, средства, полученные Козяевым, не обнаружены и не изымались, в связи с чем возможность конфискации предмета взятки утрачена. Получение взятки Козяевым является сделкой по получению денежных средств за совершение действия в пользу взяткодателя, представляемых им лиц («Похоронный дом «Некрополь», «Ритуальное хозяйство»). Истец просит суд применить последствия недействительности ничтожных сделок к получению взяток Козяевым в сумме 1,5 млн рублей и взыскать указанную сумму.