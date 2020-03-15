В Новосибирске средняя цена гаража за год не изменилась

В феврале 2020 года спрос на покупку гаражей в России увеличился на 5% по сравнению с февралем 2019 года. Предложение выросло за год на 10%. Спрос при этом превысил предложение в 1,8 раз. Средняя цена в России составила 250 тыс. рублей за объект, отмечают аналитики Авито Недвижимости.

Среди крупнейших городов, которые рассматривались в рамках исследования, самые доступные гаражи продаются в Челябинске (в среднем 165 тыс. рублей), в Волгограде и в Омске (190 тыс. рублей). Самый высокий ценник зафиксирован в Сочи, где гараж в среднем продается за 1,7 млн рублей, что в 10 раз дороже такой недвижимости в Челябинске. Второе место занимает Владивосток (625 тыс.), третье – Москва (в среднем полмиллиона рублей).

Почти в половине крупнейших городов (12 из 25) на фоне увеличения спроса и предложения выросли и цены на гаражи, наиболее заметно – в Самаре (на 17%), Москве (на 11%) и Санкт-Петербурге (на 7%). Еще в 9 городах средний ценник остался неизменным. Только в четырех городах средние цены на гаражи за год упали, сильнее всего в Саратове – на 20%. В Архангельске, Калининграде и Ростове-на-Дону снижение не превысило 5%.

В Новосибирске, несмотря на рост интереса и предложения, стоимость гаражей за год не изменилась и в среднем по городу составляет 300 тыс. рублей за объект.

Фото: Gensa Gensa