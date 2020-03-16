Коронавирус вписался в язык рекламы

Коронавирус, оставаясь вполне грозной медицинской реалией, постепенно обретает еще одну медиароль — роль акцентного образа в промоактивности и рекламной продукции. Вслед за темой «Теплый пол с иммунитетом» подоспела вариация «Демо-версия товара как помощь в суровое время».

Например, именно в этот мотив «обернуто» появление бесплатной и безлимитной версии СRM «Битрикс». Она появилась в открытом доступе со второй недели марта — в самый разгар коронавирусной паники, когда на эпидемиологическом глобусе окрасился в тревожные тона юг Европы. И аргументация бесплатности завязана именно на тему эпидемиологической тревоги. Дескать, особое предложение для особой поры.

Прежде самая дешевая версия CRM «Битрикс» стоила 12 тысяч рублей, более насыщенная функциями — 20 тысяч. Новая, бесплатная позиция линейки «Битрикс» концептуально похожа на самую демократичную. Она вполне функциональна, хотя отсутствие некоторых функций и намекает, что формально перед вами демо, пробник, бесплатный продукт.

—Да, функционал ее чуть сужен, по сравнению с обычными, коммерческими версиями, — подтверждает Роман Петров, директор компании IT Construct, специализирующейся на разработке продуктов на платформе 1C-Битрикс. — Но для начального освоения, для понимания выгод от использования «цеэрэмок» она вполне пригодна.

Как подчеркнул Роман Петров, чтобы проникнуться функциональным значением СRM-cистем, компании-пользователю нужен плотный, насыщенный опыт ее использования. Именно по этому «дареная» версия «Битрикс» безлимитна, лишена хронологических рамок — этой обычной черты любого тест-драйва. Ведь для всякого тест-драйва обычен негласный, но отчетливо считывающийся девиз: «Покатался? Нравится? Все, слазь!». В биографии бесплатной «Битрикс», никакого возгласа «Слазь!» не предусмотрено принципиально. Продукт этот живет не в режиме тест-драйва, а вполне себе полновесно.

Впрочем, широта такого маркетингового жеста очевидна. И родился он не сразу, а в дельте ситуативных раздумий.

— У «Битрикс» при выходе на международный рынок был выбор — или сделать огромный отдел продаж или пустить те же деньги, которые тратятся обычно на отдел продаж, на небанальный маркетинговый шаг — сделать большую бесплатную лицензию, — вспоминает Роман Петров. — Не «пробник» с ограниченным сроком использования, а полновесную систему, только чуть-чуть, некритично отличающуюся от коммерческой.

Примечательно, что словесная аранжировка этого предложения обыгрывает коронавирусный бум более отвлеченно, нежели рекламная подача российских теплых полов. Там нет ни темы Китая, ни вообще каких-либо очерченных топонимических мотивов. В том числе и потому, что, в отличие от рынка теплых полов, в сегменте CRM-систем практически не осталось оппозиции «наше vs импортное». Импортозамещение тут — свершившийся факт.

— В секторе CRM-импорта сейчас практически нет, — констатирует Роман Петров. — Российские программные продукты адекватны. Да, импортные «цеэрэмки» были поначалу, но проблема была у них та же, что и с зарубежными АСУ (для общепита, например) — они не вписывались в отечественные реалии, там были предметные зазоры. Идеология продаж в импортных цеэремках может существенно отличаться. К тому же возможность обмена данными с системой 1C — это очень весомый аргумент в пользу отечественного продукта.

Как подчеркнул Роман Петров, интеграция CRM-системы и 1C — работа с широкой ценовой вариативностью, а тандем их — решение не тотально обязательное, но объективно выгодное.

— Финансы лучше в 1C вести, эта система для того и предусмотрена, а работу с клиентами — в CRM, — рассуждает Петров. — Нам часто говорят: «Зачем разделять, мы и в 1С нормально работаем с клиентами». Нет, функционал лучше делить. 1C — это когда клиент уже пришел и говорит: «Я покупаю, вот мои личные данные, вот мои реквизиты». А все что до — это сфера работы именно для CRM. Благо, что любую «одинэску» можно завязать с любой «цээрэемкой». Разница лишь в цене такой интеграции — со старым продуктом мороки по увязке будет объективно больше. Иногда проще новую купить.

Роман Петров убежден, что CRM-системам нужна тщательная обкатка в руках фирм-пользоваталей и серьезные усилия по обучению, по осмыслению миссии таких систем.

—У «цеэрэмок» есть флер модной, хайповой штучки, это этакий must have для фирмы, — констатирует Петров. — Дескать, мы круты, смотрите, у нас даже есть «цеэрэмка». По соображениям моды покупают CRM-системы многие компании, а потом начинают переходить с одной системы на другую. Потому что не могут их запустить. Но это подход в стиле «Дайте другой глобус». К слову, довольно много с других брендов переходит к нам на «Битрикс». Переходят с самописных CRM, с отраслевых CRM. Отраслевые CRM — это вообще сложное понятие. С одной стороны, их очевидный плюс в том, что они заточены под вашу отрасль. А минусы — в ограниченности некоторых аспектов. Например, подключая телефонию, вы можете выбрать одного (максимум двух) провайдера — из тех, что дают комиссию этой конкретной отраслевой цеэрэмке. У «Битрикса» же открытость API, и подключаться может какой угодно оператор. Хоть 70 операторов. У «отраслевок» — жесткий контекстуальный функционал, жесткий список партнеров. Впрочем, отраслевые CRM — не уходящая натура, они будут существовать и впредь, параллельно с универсальными СRM.

По наблюдению Романа Петрова, быстрый рост популярности CRM-систем привел даже к некоторому «карго-культу» вокруг этого продукта. То есть для многих CRM-система — этакий «волшебный черный ящик» для генерации успеха, подобие Шляпы волшебника из детского эпоса о мумми-троллях.

— Дескать, слегка пнешь его в бочок, немножко закинешь «рекламных» денег — и оттуда посыпались готовые клиенты, — иронично резюмирует Петров. — Но система эта отнюдь не магическая, ее нужно внедрять, так же как и 1С. Она недейственна вне человеческого фактора. И результативность зависит от изначальной тщательности внедрения.

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