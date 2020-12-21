В Новосибирске участились случаи краж крышек люков

Новосибирский филиал СГК организовал срочную закупку новых люков для тепловых камер на трубопроводах. Причиной стали массовые кражи крышек люков. Например, на днях в течение суток украдено 20 крышек. Представители компании обратились в МВД с очередным заявлением о кражах, сообщили в пресс-службе компании.

— В Новосибирске СГК вынуждена внепланово организовать закупку люков для теплотрасс. Всего за декабрь похищено 56 крышек люков, а с начала года — 270 на общую сумму более полутора миллионов рублей. Больше всего краж в Ленинском районе города, — рассказали в СГК.

Всего в этом году СГК планировала заменить на 89 тепловых камерах 160 старых люков на новые — общей стоимостью 6 млн рублей. В эту сумму входит не только цена люка, но также работ по замене, разработки схемы организации дорожного движения. Но выполнение плана замены сдвигается.

— Аварийный запас люков практически исчерпан. Мы не рассчитывали на такие масштабы хищений. Пришлось использовать люки, которые готовились для замены на улицах Советской, Кирова. В итоге сдвинули сроки плановой замены люков и оперативно организуем дополнительные закупки, — рассказал советник директора теплосетевого подразделения Новосибирского филиала СГК Петр Бажин. — К сожалению, поставить только крышки на место похищенных невозможно. Во-первых, они продаются в комплекте с корпусом-горловиной. Во-вторых, у разных производителей могут отличатся габаритные размеры. Поэтому зачастую приходится менять конструкцию полностью.

Он подчеркнул, что проблема воровства крышек люков существует уже много лет, число краж ежегодно прирастает. Например, если в 2016 году было похищено 53 крышки люков, то спустя пять лет эта цифра увеличилась более чем в пять раз.

Пунктам сбора металлолома запрещено принимать крышки люков, но действуют нелегальные скупщики. В некоторых случаях воров, а также владельцев «серых» пунктов приема металлолома удается привлекать к уголовной ответственности, но происходит это редко. С начала 2020 года возбуждено 58 уголовных дел, из которых по Ленинскому району — 38, но пока ни одного причастного лица к хищениям не установлено.

На днях СГК обратилась в полицию с очередными заявлениями о кражах. Всего с начала года подано уже 114 таких заявлений, в том числе 71 — в подразделение МВД в Ленинском районе города.

Отмечается, что с увеличением случаев хищений люков в Новосибирске столкнулась не только СГК, но и другие компании: МУП «Горводоканал», МУП «УЗСПТС», ПАО «Ростелеком». Городские власти заявили, что планируют усилить контроль за приемщиками лома и задействовать городскую систему видеонаблюдения. Об этом шла речь на состоявшемся 17 декабря совещании в мэрии Новосибирска.

Открытые люки создают опасность для пешеходов, но, к счастью, случаев травмирования с начала 2020 года не происходило. Тем не менее, до того, как в СГК поступило сообщение об открытом люке, отсутствие крышки часто становится причиной повреждения автомобилей и ДТП.

В 2020 году новосибирские автовладельцы подали в отношении СГК 9 исков на общую сумму 2,3 млн рублей. Часть из них еще рассматривается судами. С начала этого года компания выплатила по судебным решениям около одного миллиона рублей. Также компания получила 17 досудебных претензий по возмещению ущерба, связанных с наездом на открытый люк, — на общую сумму более 3 млн рублей.

Таким образом, с учетом стоимости украденного имущества и выплат по искам, претензиям издержки компании в этом году могут достичь более семи миллионов рублей.

Фото с сайта СГК