В мэрии новый главный «рекламщик»

Комитет информации и рекламы возглавил однопартиец главы города Олег Хорошунов, ранее работавший завуправделами Новосибирского обкома КПРФ и бывший помощником у депутатов горсовета, заксобрания и Госдумы. Информацию об этом изданию сообщили несколько источников в партии, впоследствии ее подтвердили и в мэрии Новосибирска.

— Ключевыми задачами для нового руководителя будут улучшение визуального облика города за счет приведения к единым стандартам вывесок и рекламы на фасадах зданий, сокращение числа рекламных конструкций и снижение информационного шума на улицах Новосибирска, — цитирует телеграмм-канал «Мэр и я» главу города Анатолия Локтя.

Что касается отношения к новоиспеченному чиновнику внутри взрастившей его КПРФ, то оно, мягко говоря, неоднозначное. Один из собеседников редакции вспоминает, как в перерыве партийной конференции Хорошунов внимательно наблюдал, кто из делегатов сколько пирожков съел во время кофе-брейка, чтобы впоследствии на заседании обкома поставить на вид «перевыполнившему план». Второй подсчет велся в отношении одного из сотрудников обкома: сколько раз тот вышел из зала и зашел обратно во время конференции — также с последующей «постановкой на вид».

Не меньшую бдительность Хорошунов проявлял и на выборах в сентябре 2020 года в Первомайском районе, откуда, по словам источника редакции в местном отделении партии, вся информация, порой даже искаженная, уходила на областной уровень.

Не в восторге от поведения назначенца оказались и коммунисты Октябрьского района в 2016 году, где Хорошунов возглавлял избирательный штаб своего предшественника на должности в мэрии Дмитрия Лобыни на довыборах в заксобрание.

Напомним, что в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации новосибирской мэрии Дмитрия Лобыни было возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело. Следствие подозревает чиновника в получении взятки.

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