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В Новосибирске утвержден перечень концессионных объектов

Соответствующее постановление подписал мэр города Новосибирска.
  • 07/02/2019, 11:30
В Новосибирске утвержден перечень концессионных объектов

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление «О перечне объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений», говорится на сайте мэрии.

Согласно документу, под концессию в очередной раз включено нежилое помещение по адресу: ул. Котовского, 20. Спорткомплекс, расположенный в подвале и на первом этаже многоквартирного дома на ул. Котовского (площадью 1473,3 кв метра), где предусмотрена реконструкция, мэрия включала в перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, в июле 2018 года.

Проект обсуждался в декабре 2017 года на заседании инвестиционного совета мэрии Новосибирска. Потенциальные инвесторы предлагали сделать в помещении перепланировку, обновить систему вентиляции. В спорткомплексе они планировали разместить тренажерный зал и зал боевых искусств. По замыслу инвесторов, здание должно стать базой для школы олимпийского резерва по восточным единоборствам. Окупаемость проекта — 20 лет, концессия рассчитана на 30 лет. У экспертов возникли вопросы к окупаемости проекта, и он был отправлен на доработку.

Кроме того, в перечень объектов включены здания детских садов по адресу ул. Народная, 33 (площадью 955 кв.м,) и ул. Народная, 31 (728,8 кв. метров).

Отмечается, что все помещения являются собственностью города.

Фото: Ростислав Нетисов

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