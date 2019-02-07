Банк УРАЛСИБ начал интеграцию небанковских сервисов для малого бизнеса в Интернет-банк

ПАО Банк УРАЛСИБ интегрировал в обновленный Интернет-банк «УРАЛСИБ бизнес-online» небанковский сервис сравнительного анализа бизнеса MYCIE от компании «Евабета». Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут оплатить сервис и перейти в личный кабинет поставщика услуг, не выходя из системы Интернет-банк УРАЛСИБ, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сервис MYCIE помогает предпринимателям получить развернутый сравнительный анализ собственного бизнеса по структуре и финансовым показателям с наиболее успешными представителями по своему направлению деятельности в конкретном регионе. Получив отчет, руководитель сможет сделать выводы о том, как усовершенствовать свой бизнес и повысить его эффективность и доходность.

В ближайших планах интеграция в Интернет-банк УРАЛСИБ таких сервисов, как онлайн-бухгалтерия, конструктор документов, онлайн-консультации юристов, тестирование и оценка персонала и другое.

Обновленный Интернет-банк для бизнеса «УРАЛСИБ бизнес-online» был запущен в промышленную эксплуатацию с 1 октября 2018 года. Новый интернет-банк для бизнеса занял 8 место в рейтинге лучших интернет-банков для компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность и 10 место в рейтинге для торгово-сервисных предприятий. Рейтинги представлены агентством Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank — 2018.

— Банк УРАЛСИБ комплексно развивает направление работы с малым бизнесом и планомерно выстраивает экосистему, которая позволяет предпринимателям комфортно и эффективно развиваться в сотрудничестве с Банком. Интеграция нефинансовых сервисов в Интернет-банк стала еще одним шагом в данном направлении, — отмечает руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса Банка УРАЛСИБ Егор Былинкин.

Фото пресс служба банка